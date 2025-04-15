На Украине сократили срок военной подготовки до одного месяца

Срок базовой общей военной подготовки на Украине сокращён до одного месяца для военных, пригодных к службе в тыловых подразделениях. Подготовку по новой программе военные начнут проходть уже с 1 мая. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ.

Так, изменения в программу базовой общей военной подготовки предусматривают: сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений.

Нововведения коснутся военных, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, ТЦК, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

«Изменения касаются как военнослужащих, которые только что призваны на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит подготовку повторно. Речь идет именно о прежней категории »ограниченно годных«, которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии», — говорится в сообщении Генштаба.