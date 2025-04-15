На Украине сократили срок военной подготовки до одного месяца
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Срок базовой общей военной подготовки на Украине сокращён до одного месяца для военных, пригодных к службе в тыловых подразделениях. Подготовку по новой программе военные начнут проходть уже с 1 мая. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ.
Так, изменения в программу базовой общей военной подготовки предусматривают:
- сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
- снижение уровня физических нагрузок;
- формирование отдельных учебных подразделений.
Нововведения коснутся военных, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, ТЦК, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.
«Изменения касаются как военнослужащих, которые только что призваны на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит подготовку повторно. Речь идет именно о прежней категории »ограниченно годных«, которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии», — говорится в сообщении Генштаба.
А ранее Верховный суд Украины признал даже незаконную мобилизацию в ВСУ «невозвратной». Украинские СМИ пишут, что человек не сможет вернуть свой прежний статус и избежать службы, даже если этот статус будет признан незаконным. Такое решение было принято на фоне давления со стороны Европейского союза, который требует от Украины ускорить процесс мобилизации.