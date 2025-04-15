Создатель канала «Синий кит» отправится в колонию на 9 лет за склонение детей к суициду
В Новосибирске суд дал 9 лет тюрьмы создателю канала «Синий Кит» Погиблову
Илья Погиблов. Обложка © VK / Суды общей юрисдикции Новосибирской области
В Новосибирске суд отправил в колонию строгого режима на 9 лет создателя канала «Синий Кит» Илью Погиблова, который через Интернет склонял подростков к совершению самоубийств. О вынесенном приговоре сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
Илья Погиблов в суде. Видео © VK / Суды общей юрисдикции Новосибирской области
«Погиблов И.В., находясь на территории Ленинского района г. Новосибирска, имея патологический интерес к смерти других лиц, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организовал деятельность, направленную по побуждение неопределённого круга лиц, в том числе, не достигших совершеннолетия, к совершению самоубийства», — говорится в тексте.
Чтобы склонять детей к суицидам, обвиняемый создал и возглавил в 2023 году канал «Синий кит», а также сделал своим подельником несовершеннолетнего приятеля. Довести начатое до конца Погиблов не смог только потому, что его преступную деятельность вовремя пресекли правоохранители. Мужчину осудили по трём статьям УК: побуждение к самоубийству, склонение несовершеннолетнего к суициду и вовлечение детей в преступления. Погиблов свою вину признал.
Напомним, паблики «Синий кит» периодически всплывают в интернет-пространстве. В 2018 году куратор аналогичного канала получил три года за попытку школьницы покончить с собой. Илья Сидоров стал обвиняемым в доведении 14-летней школьницы из Челябинской области до покушения на самоубийство и в вымогательстве у неё 23 тысяч рублей.