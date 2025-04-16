Древний портал: Для чего в перуанской скале проделан огромный дверной проём Таинственному сооружению приписывают функцию «портала», меж тем его реальное назначение остаётся вопросом. 15 апреля, 21:20 Учёные спорят о предназначении загадочной «двери» в перуанской скале. Обложка © Youtube / За гранью возможного

Эта история началась в 1996 году в Перу, недалеко от границы с Боливией, когда один местный экскурсовод обследовал окрестности озера Титикака и обнаружил на скале нечто действительно очень похожее на дверной проём. Он почти квадратный, семиметровой высоты и примерно такой же ширины. А самое любопытное — в нижней части по центру проделано углубление, явно предназначенное для того, чтобы туда встал человек.

«Звёздные врата Араму Муру». Фото © Wikipedia / Jerrywills

После этого поклонники мистики вспомнили о мифическом персонаже по имени Араму Муру. Его реальное существование подтвердить не удаётся: упоминаний о нём в исторических источниках не обнаруживается. Есть лишь устные предания о том, что у народа инков в XVI веке был такой жрец (священнослужитель) и он владел загадочным «золотым диском» неизвестного назначения, а после нашествия испанских конкистадоров скрылся где-то вместе с ним навсегда. Теперь удивительную «дверь» называют Вратами Араму Муру: легенду дополнило предположение, что хранитель великих тайн своего народа исчез именно в этих «воротах».

На самом деле кто именно и когда именно эту «дверь» проделал, достоверно не установлено, но по характеру выполнения, стилистике и географическому расположению археологи предполагают, что это, вероятно, был древний индейский народ тиуанако. Он жил вдоль Андского нагорья задолго до инков: появился ещё в середине второго тысячелетия до нашей эры — примерно в те времена, когда в Древнем Египте на престол взошла женщина-фараон Хатшепсут.

«Врата Араму Муру». Фото © Youtube / За гранью возможного

Это была цивилизация искусных каменотёсов. Кстати, тиуанако буквально значит «центральный камень». В целом они жили сельским хозяйством: выращивали кукурузу, разводили лам, ловили рыбу. Но как, похоже, все древние народы, при своей трудной жизни они были необыкновенно духовными людьми. Вот их храм Каласасайя, что значит храм Стоящих камней. Это, по сути, не что иное, как ещё один аналог Стоунхенджа: сооружение имеет одновременно религиозный и астрономический смысл. Столбы стоят так, что можно по Солнцу определить сегодняшнюю дату. То есть это календарь. В дни солнцестояний лучи обожествляемого древними светила проходят ровно через центр главных ворот.

Храм Каласасайя в древнем городе Тиуанако. Фото © Wikipedia / rodoluca

И надо сказать, что тема священных ворот прослеживается и в других артефактах этой цивилизации. К примеру, стоит упомянуть расположенные примерно там же, рядом с озером Титикака, Врата Солнца — десятитонный монолит, найденный, к сожалению, расколотым надвое и опрокинутым на бок. Скорее всего, сейчас он стоит «неправильно», то есть не так, как его поставили изначально.

Врата Солнца, построенные древней цивилизацией тиуанако. Фото © Wikipedia / Bgabel

Предполагают, что на нём высечена фигура Виракочи — главного божества многих доколумбовых народов, почитаемого как сотворителя мира. По мнению специалистов, окружающие его рельефные изображения тоже имеют какой-то астрономический смысл.

А вот мегалитический комплекс Пума-Пунку, Врата Пумы. Он гораздо более поздний — предполагают, что его начали возводить примерно в середине первого тысячелетия нашей эры. Тиуанако тогда ещё существовали, этой цивилизации не стало лишь к XIII столетию. Подозревают, что её погубил всё более и более засушливый климат.

Мегалитический ритуальный комплекс Пума-Пунку (Врата Пумы).Фото © Wikipedia / Brattarb

Так что, по основной версии, загадочный «дверной проём» в скале — незаконченное сооружение такого же плана. К примеру, это мог быть вход в какое-то святилище. Впрочем, есть и предположение, что на самом деле «дверь» изначально была задумана именно в таком виде для неких ритуальных целей.

Авторы Адель Романенкова