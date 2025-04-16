Грязная провокация: Психолог рассказала, что делать, если ваши фото 18+ утекли в Сеть

Когда личные интимные фото оказываются в сети, это всегда вызывает шок. Но важно помнить — случившееся не конец света, а всего лишь грязная провокация, цель которой выбить вас из колеи, заставить стыдиться и страдать. Как подчеркнула психолог и сексолог Евгения Александрова в беседе с Life.ru, настоящий стыд должен испытывать тот, кто пошёл на подлость, а не вы — жертва ситуации.

Первое и главное — не позволяйте страху и панике взять верх. Да, это болезненно, но вы точно не первая и не последняя, кто через это проходит. Адекватные люди всегда поймут и поддержат, а на мнение неадекватов не стоит тратить ни капли нервов.

Сделайте скриншоты: переписки с шантажистом, ссылки на сайт/публикации/рассылки в личные сообщения другим людям — всё это может стать доказательством. Обратитесь с заявлением в полицию. Слив таких фото — нарушение закона и уголовно наказуемо. Обратитесь в поддержку сайта или социальной сети, где фото были распространены, чтобы удалили весь материал и заблокировали шантажиста. Евгения Александрова Психолог, сексолог

Когда первые шаги сделаны, займитесь восстановлением душевного равновесия. Погрузитесь в любимые дела — спорт, творчество, встречи с близкими. Чем больше положительных эмоций, тем быстрее уйдёт тревога. Если же ситуация не отпускает, не стесняйтесь обратиться к психологу — специалист поможет разобраться в чувствах и вернуть уверенность.

Мудрый совет от эксперта: будьте осторожнее с интимными фото. Не стоит отправлять их каждому ухажёру, особенно малознакомому. А если столкнулись с провокацией — встречайте её с холодной головой.

«Учитесь реагировать на любого вида провокации с холодной головой, по-женски и с достоинством», — заключила Александрова.