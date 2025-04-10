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10 апреля, 07:07

«Бабочки в животе»: Женщинам объяснили, как бороться с сильной влюбчивостью

Психолог Голотвина: Дефицит внимания в детстве порождает сильную влюбчивость

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Дефицит любви в детстве, страх одиночества, идеализация партнёра, эмоциональная зависимость и ещё множество других причин могут заставить женщину часто и сильно влюбляться в мужчин. Однако чувства должны быть более осознанными, иначе, теряя голову от первого встречного, человека рискует свести все отношения к мимолётным интрижкам, уверена психолог Кристина Голотвина.

«Бабочки в животе, все мысли только об одном человеке, мечты о совместных планах, ночи без сна… Но что, если вы влюбляетесь слишком часто, слишком быстро и ненадолго? Давайте разберёмся в причинах и найдём способы сделать вашу влюбленность более осознанной», — призвала эксперт по самоценности и отношениям.

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В беседе с РИАМО она рекомендовала женщинам хорошенько изучить потенциального партнёра, прежде чем вступать в новые отношения. Кроме того, очень важно различать влюбленность и любовь, то есть эмоции от осознанного выбора, научиться быть наедине с собой, проводя время без отношений, и не стесняться обращаться к психологу, если невозможно справиться с проблемой самостоятельно.

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Борис Эльфанд
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