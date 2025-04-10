«Бабочки в животе»: Женщинам объяснили, как бороться с сильной влюбчивостью

Дефицит любви в детстве, страх одиночества, идеализация партнёра, эмоциональная зависимость и ещё множество других причин могут заставить женщину часто и сильно влюбляться в мужчин. Однако чувства должны быть более осознанными, иначе, теряя голову от первого встречного, человека рискует свести все отношения к мимолётным интрижкам, уверена психолог Кристина Голотвина.

«Бабочки в животе, все мысли только об одном человеке, мечты о совместных планах, ночи без сна… Но что, если вы влюбляетесь слишком часто, слишком быстро и ненадолго? Давайте разберёмся в причинах и найдём способы сделать вашу влюбленность более осознанной», — призвала эксперт по самоценности и отношениям.