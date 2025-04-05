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5 апреля, 13:02

«Кишечник — второй мозг»: Врач объяснил эффект «бабочек в животе»

Врач Хайкина: Эффект «бабочек в животе» провоцируют нейроны кишечника

«Бабочки в животе» (иллюстрация). Обложка © freepik

«Бабочки в животе» (иллюстрация). Обложка © freepik

Эффект «бабочек в животе», который человек испытывает при влюблённости, провоцируют нейроны кишечника, так что ощущение лёгкости и свободы — это реальное физиологическое явление, а не просто литературная метафора. Об этом рассказала детский врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

«Вы когда-нибудь слышали, что кишечник — это второй мозг? Знаете почему? У него есть собственная нервная система. <...> Благодаря этому кишечник может работать автономно — переваривать пищу, регулировать перистальтику и даже «чувствовать», — отметила собеседница «Газеты.ru».

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По её словам, нервная система кишечника содержит порядка 100 миллионов нейронов, которые связаны с ЦНС. При определённых чувствах организм включает режим «бей или беги», то есть активизирует симпатическую нервную систему, в результате чего кровь отливает от органов пищеварения. Тогда ЖКТ вместо переваривания пищи готовится к реакции на раздражители, от чего возникают спазмы, тошнота, диарея или «бабочки в животе», объяснила эксперт.

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Ранее психолог рассказала, как справиться со стрессом. По словам эксперта, помогут в этом деле регулярный секс, качественный сон и правильное питание. Кроме того, врач предупредил, что длительный стресс заставляет организм работать на истощение.

Борис Эльфанд
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