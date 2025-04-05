«Кишечник — второй мозг»: Врач объяснил эффект «бабочек в животе»

Эффект «бабочек в животе», который человек испытывает при влюблённости, провоцируют нейроны кишечника, так что ощущение лёгкости и свободы — это реальное физиологическое явление, а не просто литературная метафора. Об этом рассказала детский врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

«Вы когда-нибудь слышали, что кишечник — это второй мозг? Знаете почему? У него есть собственная нервная система. <...> Благодаря этому кишечник может работать автономно — переваривать пищу, регулировать перистальтику и даже «чувствовать», — отметила собеседница «Газеты.ru».