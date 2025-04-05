«Кишечник — второй мозг»: Врач объяснил эффект «бабочек в животе»
Врач Хайкина: Эффект «бабочек в животе» провоцируют нейроны кишечника
«Бабочки в животе» (иллюстрация). Обложка © freepik
Эффект «бабочек в животе», который человек испытывает при влюблённости, провоцируют нейроны кишечника, так что ощущение лёгкости и свободы — это реальное физиологическое явление, а не просто литературная метафора. Об этом рассказала детский врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.
«Вы когда-нибудь слышали, что кишечник — это второй мозг? Знаете почему? У него есть собственная нервная система. <...> Благодаря этому кишечник может работать автономно — переваривать пищу, регулировать перистальтику и даже «чувствовать», — отметила собеседница «Газеты.ru».
По её словам, нервная система кишечника содержит порядка 100 миллионов нейронов, которые связаны с ЦНС. При определённых чувствах организм включает режим «бей или беги», то есть активизирует симпатическую нервную систему, в результате чего кровь отливает от органов пищеварения. Тогда ЖКТ вместо переваривания пищи готовится к реакции на раздражители, от чего возникают спазмы, тошнота, диарея или «бабочки в животе», объяснила эксперт.
Ранее психолог рассказала, как справиться со стрессом. По словам эксперта, помогут в этом деле регулярный секс, качественный сон и правильное питание. Кроме того, врач предупредил, что длительный стресс заставляет организм работать на истощение.