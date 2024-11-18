Психолог объяснила, почему некоторые люди неспособны любить

Романтические отношения, любование закатом и бабочки в животе далеко не всем приносят удовольствие. Есть особая категория людей, которых буквально тошнит от подобных вещей. Таких называют аромантиками, рассказала 360.ru психолог Юлия Диалектова.

Эксперт подчеркнула, что аромантичность — не диагноз и не болезнь. В основе этого явления лежит какая-то травма. Возможно, у парня или девушки в юности был неудачный опыт в любовных отношениях, и они решили стать аромантиками, выражая таким образом протест любым чувствам.

«Допустим, устроил романтический вечер, относился к своей первой любви с большой долей романтики, но потерпел неудачу, и его романтизм был отвергнут, либо недооценён, либо обесценен. И тогда человек занимает другую сторону, противоположную, то есть протест: вот это не оценили, а я зайду с другой стороны», — предположила Диалектова.

По словам психолога, аромантизм чаще всего встречается у подростков и неокрепших психологически личностей. На отсутствие романтических чувств могут влиять друзья, которые также испытали неудачи, или семья. Если в детстве ребёнок получал мало любви и ласки от родителей, то в будущем он вряд ли захочет дарить тепло и открывать душу даже самым близким людям.