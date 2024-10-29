Низкая самооценка, недоверие и зависть: Почему вредно сравнивать себя с бывшими партнёра

Многие люди то и дело сравнивают себя с бывшими партнёрами своей нынешней второй половинки. Кто-то делает это из-за неуверенности в себе, кто-то, наоборот, пытается убедиться в своей уникальности, кому-то очень нужно перенять чужой опыт, а некоторые стремятся быть лучше.

Так или иначе сравнивать себя с бывшими своего партнёра вредно для отношений, уверена психолог Анна Сухова. В беседе с aif.ru она раскрыла негативный эффект этого действия. Во-первых, постоянно сравнения может оказаться не в вашу пользу, из-за чего упадёт самооценка.

Кроме того, вы можете разочароваться в себе, поставив нереальные цели. Сравнение может вызвать чувство зависти или ревности. Также может возникнуть чувство вины, если вы не соответствуете уровню прошлого партнёра вашей второй половинки.

Следует также помнить и о эмоциональном отслоении, потому что сравнения могут вызвать стресс. А ещё, сопоставляя себя с другими людьми, вы можете упустить собственные положительные качества. Кроме того, регулярные сравнения — прямой путь к недоверию.

«Лучше всего обсуждать такие вещи, когда они касаются улучшения отношений и общего развития, а не просто с целью фиксации себя на недостатках», — рекомендовала эксперт.