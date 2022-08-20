Как любовь влияет на тело и разум: 6 необычных эффектов + 1 интересный факт

То, что "любовь окрыляет", хотя бы раз чувствовал каждый из нас. Как и бабочек в животе от одной только мысли о любимом человеке. Но задумывались ли вы, что на самом деле происходит в организме, когда мы любим кого-то, и почему начинаем чувствовать себя иначе? Оказалось, много чего интересного, а не только повышенная выработка "гормонов счастья" — всё куда занимательнее.

1. Мокрые ладошки

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Учёными был доказан интересный эффект влияния влюблённости на организм. С одной стороны, это приятное чувство заставляет нас рядом с партнёром чувствовать себя спокойно и уверенно, а с другой — наполняет стрессом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что наши ладони становятся влажными в тот момент, когда в организме подскакивают адреналин и норадреналин. Происходит это из-за притока крови к центрам удовольствия в головном мозге. Так что потеют первое время ладони у влюблённых одинаково, не стоит принимать этот эффект за какой-то личный недостаток.

2. Бабочки в животе

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Может быть, вы задумывались, а что это за непонятное чувство трепета появляется в животе, когда вы, например, идёте на свидание или внезапно встречаетесь с любимым человеком. Оказалось, что те самые "бабочки", которые щекочут вас изнутри, — это последствия выработки кортизола в организме. Так что ощущать их внутри вполне реально. Но как хорошо, что настоящих насекомых в животе нет, а это просто гормон резко сужает кровеносные сосуды вокруг кишечника, чем и вызывает лёгкую щекотку.

3. Любовь положительно влияет на интеллект

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Многие убеждены, что, когда человек влюблён, надевает розовые очки и перестаёт мыслить критически и адекватно оценивать всё вокруг. Может, частично так и происходит. Но одновременно с этим влюблённость, а потом и любовь положительно влияют на участки мозга, отвечающие за творчество. А ещё лучше начинают работать память и восприятие, чтобы не только любоваться второй половинкой в мечтах, но и помнить каждое приятное прикосновение и ласковые слова.

4. Самый приятный антидепрессант

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Один из самых приятных, но удивительных фактов о любви — то, что она творит с организмом. Получается, что во время влюблённости в нас постоянно подскакивает гормон стресса, заставляя потеть ладони, чувствовать бабочек в животе и с трепетом (повышенным сердцебиением) ожидать, когда же любимый человек нас коснётся. Но одновременно с этим головной мозг вырабатывает естественные антидепрессанты и успокоительные. Дофамин и окситоцин, которые появляются при общении с любимым партнёром, поднимают настроение и уменьшают уровень стресса в организме.

5. И всё-таки любовь — это наркотик

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Шутки шутками, а учёные доказали, что мы впадаем в прямую зависимость от любви так же, как и от употребления запрещённых веществ. И сказать спасибо за это стоит всё тем же гормонам: норадреналину, дофамину, адреналину и окситоцину. Именно при их выработке и смешивании в организме во время влюблённости и появляются эйфория, лёгкость в теле. Время замедляется, а чувствительность повышается. К тому же лучше оказаться в какой-то степени зависимым от любимого человека, чем от наркотиков.

6. Любовь как тест-драйв ОКР

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Ещё один удивительный факт про влюблённость, о котором вы точно не знали. Учёными было доказано, что у человека во время влюблённости в мозге снижается уровень серотонина, как и у тех, кто страдает от обсессивно-компульсивного расстройства. Удивительно! Поэтому, влюбившись, вы можете примерить на себя жизнь человека с ОКР, который часто испытывает растерянность и навязчивые мысли. Влюблённые же тоже любят накручивать себя по пустякам, особенно женщины. Но не стоит волноваться — эти симптомы пройдут уже на второй стадии отношений, после конфетно-букетного периода.

Интересный факт: существует болезнь, не позволяющая влюбляться

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