Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который расширяет перечень лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий. В соответствии с поправками к закону «О ветеранах», такой статус будет присваиваться всем, кто участвовал в отражении вооружённого вторжения на территорию России, включая бойцов добровольческих формирований. Инициативу, которую в прессе прозвали «законом о курских добровольцах», внесло правительство.

На получение ветеранского статуса теперь смогут претендовать военнослужащие (включая уволенных в запас), сотрудники МВД, Росгвардии, органов прокуратуры, Следственного комитета, системы принудительного исполнения и государственной противопожарной службы. Это касается тех, кто участвовал в отражении вооружённого вторжения, провокаций на государственной границе, а также защищал территории по сосдеству с районами проведения СВО.

Право на статус ветерана боевых действий также будет предоставлено участникам добровольческих отрядов, выполнявших аналогичные задачи.