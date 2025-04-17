Адвокат объяснил дачникам, что нельзя делать у забора

Всем известно, что собственнику принадлежит весь земельный участок. Однако есть ограничения в его хозяйственном использовании, основанные на санитарно-бытовых нормах и нормах противопожарной безопасности. Что нельзя строить у забора, Life.ru рассказал адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

Как правильно расположить строения на участке, чтобы не нарваться на штраф: Жилой дом — не менее трёх метров от границы соседнего участка.

Хозяйственные постройки (баня, сарай, гараж и т.д.) — не менее одного метра от забора.

Строения для содержания мелкого скота и птицы — не менее четырёх метров от границы.

Как правильно сажать растения на участке: Высокорослые деревья (более трёх метров высотой) — не менее четырёх метров от границы участка.

Среднерослые деревья (до трёх метров высотой) — не менее двух метров.

Кустарники — не менее одного метра от границы.

За нарушение дачника могут оштрафовать. Сумма штрафа, как правило, не превышает 2–3 тысяч рублей. Однако если нарушение серьёзное, например дом построен в опасной близи к забору, то сосед может потребовать через суд сноса здания как построенного с нарушениями, предупредил Салкин.

А вот ходить мимо забора и использовать место как стоянку не запрещено.