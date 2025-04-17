Адвокат объяснил дачникам, что нельзя делать у забора
Адвокат Салкин: Жилой дом нужно строить минимум в 3 метрах от соседнего участка
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Всем известно, что собственнику принадлежит весь земельный участок. Однако есть ограничения в его хозяйственном использовании, основанные на санитарно-бытовых нормах и нормах противопожарной безопасности. Что нельзя строить у забора, Life.ru рассказал адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
Как правильно расположить строения на участке, чтобы не нарваться на штраф:
- Жилой дом — не менее трёх метров от границы соседнего участка.
- Хозяйственные постройки (баня, сарай, гараж и т.д.) — не менее одного метра от забора.
- Строения для содержания мелкого скота и птицы — не менее четырёх метров от границы.
Как правильно сажать растения на участке:
- Высокорослые деревья (более трёх метров высотой) — не менее четырёх метров от границы участка.
- Среднерослые деревья (до трёх метров высотой) — не менее двух метров.
- Кустарники — не менее одного метра от границы.
За нарушение дачника могут оштрафовать. Сумма штрафа, как правило, не превышает 2–3 тысяч рублей. Однако если нарушение серьёзное, например дом построен в опасной близи к забору, то сосед может потребовать через суд сноса здания как построенного с нарушениями, предупредил Салкин.
А вот ходить мимо забора и использовать место как стоянку не запрещено.
А ранее дачников предупредили, за выращивание каких цветов можно загреметь на 8 лет. Всего в чёрном списке оказались 19 видов растений.