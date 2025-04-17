Тайна пяти драконов: Почему в Китае стали умирать учёные, разрабатывающие ИИ для военных Life.ru собрал всё, что известно о недавнем внезапном уходе из жизни сразу нескольких выдающихся китайских специалистов, которые специализировались на ИИ. 16 апреля, 21:23 В Китае обратили внимание на череду внезапных смертей разработчиков систем искусственного интеллекта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

Сунь Цзянь

Главный научный сотрудник китайской компании Mevgii Technology Сунь Цзянь (скончался в 2022 году). Фото © scmp.com / Handout

В биографии этого человека особенно примечателен тот факт, что он 13 лет проработал в компании Microsoft и занимался там усовершенствованием технологий компьютерного зрения, то есть того, что требуется для распознавания лиц, видеонаблюдения и так далее. По опубликованным данным, на его имя было зарегистрировано 35 американских патентов.

В 2016 году с таким багажом накопленных знаний Сунь Цзянь возвращается на родину и присоединяется к основанной за пять лет до этого китайской компании Mevgii Technology, которая как раз и специализируется на компьютерном зрении и создала немало соответствующих технологий искусственного интеллекта. Под руководством Сунь Цзяня создана платформа ShuffleNet, которая работает в том числе как мобильное приложение для обработки изображений.

За три года до конца жизни он возглавил факультет искусственного интеллекта в том самом вузе, который когда-то окончил, — Университете Цзяотун в городе Сиань, в самом центре страны. Это один из ведущих университетов Китая.

Известно, что Mevgii Technology — в чёрном списке США. Санкции Вашингтона лишили её возможности размещать свои акции на бирже в Гонконге, и тогда компания решила выставить активы на совсем недавно (в 2019 году) появившейся шанхайской бирже Star Market, запущенной специально для поддержки высокотехнологичных компаний. Её считают аналогом, а значит, конкурентом Nasdaq. Так вот, по информации в СМИ, в мае 2022 года Mevgii выходит на эту биржу, а в июне при нераскрытых обстоятельствах от «внезапной болезни» в возрасте 45 лет умирает её главный научный сотрудник — Сунь Цзянь.

Фэн Янхэ

Главный разработчик систем ИИ для оборонного сектора Китая Фэн Янхэ (скончался в 2023 году). Фото © scmp.com / Weibo

Ему было всего 38 лет. О его характере и понимании избранного пути говорит уже тот факт, что в 18 лет он поступил в Национальный университет оборонных технологий (NUDT). Самое поразительное, что это абсолютно не помешало ему несколько лет спустя благополучно отучиться в Гарварде и Университете Айовы. Он освоил там тонкости статистики и высокотехнологичных вычислений, а впоследствии стал главным специалистом по искусственному интеллекту для китайского оборонного сектора — руководил внедрением технологий ИИ в процесс военных учений. При нём была создана платформа симуляций боевых действий War Skull I и её обновлённая версия War Skull II, которую успешно используют при обучении бойцов Народно-освободительной армии Китая.

Его не стало 1 июля 2023 года. South China Morning Post со ссылкой на неназванный источник в военном ведомстве писала, что Фэн Янхэ получил срочный вызов на важную миссию, вылетел ночным рейсом из города Чанша (где находится NUDT) в Пекин, по прилёте вызвал такси через приложение, и во время поездки машина врезалась в грузовик. Таким образом, по озвученной версии, главный по ИИ для обороны Китая погиб в ДТП. Откровенно говоря, довольно трудно себе представить, что настолько важному для правительства человеку позволяли ездить на такси.

Интересно, что похоронили его лишь две недели спустя — 15 июля. И похоронили не на обычном кладбище, а на революционном кладбище Бабаошань в Пекине, где покоятся останки самого Мао Цзэдуна. По статусности это аналог захоронения в Кремлёвской стене. Как объясняли китайские СМИ, обычно такой чести не удостаиваются офицеры среднего звена, но для Фэн Янхэ сделано исключение, потому что его считают «мучеником», погибшим при исполнении служебного долга.

Тан Сяоу

Соучредитель китайской компании SenseTime Тан Сяоу (скончался в 2023 году). Фото © scmp.com / Weibo

Ещё один случай «неизвестной болезни», которая в 55-летнем возрасте сразила гонконгского миллиардера, основателя одной из крупнейших технологических компаний в Китае — SenseTime. Она предоставляет в том числе возможности распознавания лиц с разных ракурсов и мониторинга плотных скоплений людей в реальном времени.

Свою первую степень — бакалавра — Тан Сяоу получил в Университете науки и технологий Китая, а учиться в аспирантуре отправился уже в США. В 1991-м он — магистр Университета Рочестера, а пять лет спустя получает докторскую степень по компьютерному зрению в знаменитом Массачусетском технологическом институте (MIT). В 2005–2008 годах он занимается визуальными вычислениями в Microsoft Research Asia, а в 2014-м основывает SenseTime, которую позже назовут одним из «драконов ИИ».

Она тоже попала в американские чёрные списки, а в 2023 году некая базирующаяся в США компания обвинила её в «раздувании доходов» с помощью нечестной схемы: якобы компания платила кому-то за покупку своих продуктов. SenseTime на это ответила, но ответ на обвинение редко работает так же хорошо, как само обвинение, — акции компании упали.

Хэ Чжи

Соучредитель китайской компании Yidu Tech Хэ Чжи (скончался в 2024 году). Фото © Shutterstock / FOTODOM / Deemerwha studio

Был соучредителем основанной в 2014 году компании Yidu Tech, она занимается разработкой и внедрением платформ для обработки данных в области медицины и активно сотрудничает с клиниками. До этого изучал материаловедение, инженерию и электронные коммуникации в Университете Цинхуа, работал в компании Alibaba.

По опубликованным данным, человек, которого называют первопроходцем цифровизации китайской системы здравоохранения, скончался от горной болезни во время отдыха в высокогорной местности Цинхай на Тибетском плато в 2024 году. Ему был 41 год.

Куан Юйхуэй

Доцент Школы компьютерных наук и инженерии Южно-Китайского технологического университета Куан Юйхуэй (скончался в 2025 году). Фото © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Его называли восходящей звездой в сфере компьютерной обработки изображений. В 2024 году вошёл в список ведущих мировых учёных по версии Стэнфордского университета. Доцент Школы компьютерных наук и инженерии Южно-Китайского технологического университета (SCUT), опубликовал более 80 научных работ. По данным научной организации, скончался от болезни в январе 2025 года в возрасте 39 лет.

Авторы Александр Бочаров