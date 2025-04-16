Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 16:27

Температура в Москве побила рекорд тепла, который держался более сотни лет

Температура в Москве поднялась до +21,2°C, побив рекорд от 1920 года

Вид на весеннюю Москву. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Вид на весеннюю Москву. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Сегодня столица России зафиксировала новый суточный рекорд тепла. К 14:00 воздух в Москве прогрелся до +21,2°C, что на 0,2 градуса превышает предыдущее максимальное значение для этого дня, установленное ещё в 1920 году. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«А вот и рекорд! Это 16 апреля в Москве стало самым тёплым за всю историю наблюдений за погодой! <...> К 14 часам температура достигла отметки в +21,2°, что на 0,2° выше прежнего достижения этого дня, державшегося с 1920 года. Точное значение нового достижения станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — написал синоптик в личном телеграм-канале.

Лютая магнитная буря 16 апреля: Американские горки геошторма сведут метеозависимых с ума
Лютая магнитная буря 16 апреля: Американские горки геошторма сведут метеозависимых с ума

Ранее в Гидрометцентре уже предупреждали, что в центральную Россию с 16-го апреля придёт по-настоящему июньская жара. Огромный массив тёплого воздуха принесло к нам из Средиземноморья.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar