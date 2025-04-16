Температура в Москве побила рекорд тепла, который держался более сотни лет

Сегодня столица России зафиксировала новый суточный рекорд тепла. К 14:00 воздух в Москве прогрелся до +21,2°C, что на 0,2 градуса превышает предыдущее максимальное значение для этого дня, установленное ещё в 1920 году. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«А вот и рекорд! Это 16 апреля в Москве стало самым тёплым за всю историю наблюдений за погодой! <...> К 14 часам температура достигла отметки в +21,2°, что на 0,2° выше прежнего достижения этого дня, державшегося с 1920 года. Точное значение нового достижения станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — написал синоптик в личном телеграм-канале.