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Регион
15 апреля, 03:53

Жителям центра России пообещали июньское тепло уже на этой неделе

Вильфанд: Центр России ощутит июньское тепло уже на этой неделе

Москва. Обложка © Life.ru

Москва. Обложка © Life.ru

Жителей центральной России ждёт аномальное потепление до +25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА «Новости». Теплый воздух придёт со Средиземноморья.

Уже к середине недели в западных, центральных и северных регионах европейской части страны установится июньская погода. Температура поднимется до 20-25 градусов. При этом на Кавказе местами возможны ночные заморозки.

«На западную половину, в центр, на север европейской России будет поступать очень тёплый воздух с юга… со Средиземного моря, из Турции. Во вторник температура будет такая, какая она бывает в самом конце апреля, а со среды уже наступает июньская погода, когда температура около 20 градусов», — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что в конце недели в столичном регионе прогнозируется 20-25 градусов.

Такая температура на 6-8 градусов превысит климатическую норму. Причиной потепления станет сочетание солнечной энергии и перемещения тёплых воздушных масс. На юге европейской России, напротив, ожидается похолодание из-за ветров из Сибири.

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Ранее глава Гидрометцентра сообщал, что около 80% территории России все ещё покрыто снегом. Исключение составляют юг Урала, юг Западной Сибири, Забайкальский край, Приморье, юг Амурской области и южная половина европейской части страны. Вильфанд отметил, что на данный момент в России нет регионов с высоким уровнем пожарной опасности.

Антон Голыбин
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