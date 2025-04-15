Жителям центра России пообещали июньское тепло уже на этой неделе

Жителей центральной России ждёт аномальное потепление до +25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА «Новости». Теплый воздух придёт со Средиземноморья.

Уже к середине недели в западных, центральных и северных регионах европейской части страны установится июньская погода. Температура поднимется до 20-25 градусов. При этом на Кавказе местами возможны ночные заморозки.

«На западную половину, в центр, на север европейской России будет поступать очень тёплый воздух с юга… со Средиземного моря, из Турции. Во вторник температура будет такая, какая она бывает в самом конце апреля, а со среды уже наступает июньская погода, когда температура около 20 градусов», — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что в конце недели в столичном регионе прогнозируется 20-25 градусов.

Такая температура на 6-8 градусов превысит климатическую норму. Причиной потепления станет сочетание солнечной энергии и перемещения тёплых воздушных масс. На юге европейской России, напротив, ожидается похолодание из-за ветров из Сибири.