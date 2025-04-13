Синоптик Вильфанд заявил, что снег лежит еще на 80% территории России
Заснеженные улицы России. Обложка © Life.ru
До сих пор 80 процентов территории России находятся под снежным покровом. Об этом доложил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт «Интерфакс».
«Ещё на 80% территории страны снег лежит. Только на самом юге Урала, юге западной Сибири, в Забайкальском крае, в Приморье, на юге Амурской области, вот здесь снега нет. И, конечно, на южной половине европейской части страны», — сказал Вильфанд.
Синоптик пояснил, что сейчас в России нет таких регионов, где высокий уровень пожарной опасности.
Недавно Life.ru рассказывал, что погодные аномалии в апреле создали серьёзные угрозы для птиц, вынувшихся с зимовки в столичный регион. Холод и снег погубили насекомых и фактически оставили пернатых без пищи, поэтому их обязательно нужно подкармливать.