Москвичей предупредили о снеге и гололедице в Вербное воскресенье
Снег и гололедица ожидаются утром 13 апреля в Москве
Снег в Москве. Обложка © Life.ru
В Москве ночью и утром 13 апреля ожидаются снег и гололедица. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Городские службы ведут мониторинг состояния дорог и тротуаров.
По прогнозам синоптиков, после 23:00 и до утра 13 апреля в столице ожидается снег. Температура воздуха опустится ниже нуля. Это может спровоцировать образование гололедицы.
«Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — отметили в комплексе.
Ранее метеорологи предупреждали о возможном похолодании в конце апреля. Вероятность сильных снегопадов невелика. Однако заморозки вполне возможны.