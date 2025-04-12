Москвичей предупредили о снеге и гололедице в Вербное воскресенье

В Москве ночью и утром 13 апреля ожидаются снег и гололедица. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Городские службы ведут мониторинг состояния дорог и тротуаров.

По прогнозам синоптиков, после 23:00 и до утра 13 апреля в столице ожидается снег. Температура воздуха опустится ниже нуля. Это может спровоцировать образование гололедицы.

«Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — отметили в комплексе.