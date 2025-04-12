Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 20:02

Москвичей предупредили о снеге и гололедице в Вербное воскресенье

Снег и гололедица ожидаются утром 13 апреля в Москве

Снег в Москве. Обложка © Life.ru

Снег в Москве. Обложка © Life.ru

В Москве ночью и утром 13 апреля ожидаются снег и гололедица. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Городские службы ведут мониторинг состояния дорог и тротуаров.

По прогнозам синоптиков, после 23:00 и до утра 13 апреля в столице ожидается снег. Температура воздуха опустится ниже нуля. Это может спровоцировать образование гололедицы.

«Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — отметили в комплексе.

Синоптик порадовала москвичей прогнозом погоды на Пасху
Синоптик порадовала москвичей прогнозом погоды на Пасху

Ранее метеорологи предупреждали о возможном похолодании в конце апреля. Вероятность сильных снегопадов невелика. Однако заморозки вполне возможны.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar