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11 апреля, 16:20

Ныряющий циклон и арктическое вторжение: Москвичей призвали не расслабляться после апрельского снегопада

Синоптик Тишковец: Холодная погода может вернуться в Москву в конце апреля

Холодная погода может вернуться в Москву в конце апреля. Обложка © Life.ru

Холодная погода может вернуться в Москву в конце апреля. Обложка © Life.ru

Только-только жителей Москвы обрадовали новостями о тёплой погоде — и на тебе! В столицу могут вернуться холода. Как отметил метеоролог Евгений Тишковец, климатические условия испортятся к концу апреля. Вероятно, снегопада получится избежать, но заморозки не отступят.

«Есть вероятность того, что в конце апреля из-за ныряющего циклона возможно очередное арктическое вторжение. Оно не будет таким же, как в эту неделю — со снегопадом, заносами и формированием снежного покрова, — но похолодание будет», — спрогнозировал собеседник 360.ru.

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Напомним, ранее жителям европейской части России обещали «почти майское» тепло. Погода улучшится уже в воскресенье и продержится на следующей неделе.

Борис Эльфанд
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