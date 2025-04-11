Ныряющий циклон и арктическое вторжение: Москвичей призвали не расслабляться после апрельского снегопада

Только-только жителей Москвы обрадовали новостями о тёплой погоде — и на тебе! В столицу могут вернуться холода. Как отметил метеоролог Евгений Тишковец, климатические условия испортятся к концу апреля. Вероятно, снегопада получится избежать, но заморозки не отступят.

«Есть вероятность того, что в конце апреля из-за ныряющего циклона возможно очередное арктическое вторжение. Оно не будет таким же, как в эту неделю — со снегопадом, заносами и формированием снежного покрова, — но похолодание будет», — спрогнозировал собеседник 360.ru.