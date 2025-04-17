Приобретает фиолетово-синий оттенок: Врач назвал позу, превращающую член в баклажан

Наиболее частой причиной обращения к врачу с переломом полового члена становятся повреждения во время полового акта в позе «наездницы». Об этом рассказал уролог-андролог Lahta Clinic Сергей Цветков.

Специалист пояснил, что термин «перелом» в данном случае условный, поскольку в половом члене нет костей. Речь идёт о разрыве белочной оболочки пещеристого тела, который иногда сопровождается характерным хрустом. Такая травма возникает при механическом воздействии на эрегированный орган.

По словам врача, повреждение сопровождается резкой болью, мгновенной потерей эрекции и быстро увеличивающейся гематомой. Половой член сильно отекает, приобретая фиолетово-синий оттенок.

«В результате этого сломанный половой орган становится схож с баклажаном. При худшем раскладе может наблюдаться и разрыв уретры», — приводит слова эксперта «Газета.ru».

Цветков подчеркнул, что при таких симптомах необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить продолжающееся кровотечение и серьёзные повреждения мягких тканей. Своевременное обращение к специалисту позволяет минимизировать последствия травмы.