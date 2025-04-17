Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 04:53

Приобретает фиолетово-синий оттенок: Врач назвал позу, превращающую член в баклажан

Врач Цветков: Перелом полового члена чаще всего случается в позе наездницы

Перелом полового члена чаще всего случается в позе наездницы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

Перелом полового члена чаще всего случается в позе наездницы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

Наиболее частой причиной обращения к врачу с переломом полового члена становятся повреждения во время полового акта в позе «наездницы». Об этом рассказал уролог-андролог Lahta Clinic Сергей Цветков.

Специалист пояснил, что термин «перелом» в данном случае условный, поскольку в половом члене нет костей. Речь идёт о разрыве белочной оболочки пещеристого тела, который иногда сопровождается характерным хрустом. Такая травма возникает при механическом воздействии на эрегированный орган.

По словам врача, повреждение сопровождается резкой болью, мгновенной потерей эрекции и быстро увеличивающейся гематомой. Половой член сильно отекает, приобретая фиолетово-синий оттенок.

«В результате этого сломанный половой орган становится схож с баклажаном. При худшем раскладе может наблюдаться и разрыв уретры», — приводит слова эксперта «Газета.ru».

Цветков подчеркнул, что при таких симптомах необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить продолжающееся кровотечение и серьёзные повреждения мягких тканей. Своевременное обращение к специалисту позволяет минимизировать последствия травмы.

Сексолог рассказал Life.ru, как вести себя женщине после секса: 13 советов, чтобы сохранить достоинство
Сексолог рассказал Life.ru, как вести себя женщине после секса: 13 советов, чтобы сохранить достоинство

Ранее сексолог рассказал, по каким признакам можно вычислить асексуала. Такие люди редко проявляют интерес к интимной близости. У них могут быть сексуальные фантазии, но без их личного участия.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar