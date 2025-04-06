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6 апреля, 12:56

Сексолог рассказал, по каким признакам можно вычислить асексуала

Эксперт Гулько: У асексуалов отсутствуют фантазии о сексе

Распознать асексуала можно во время диалога, а расскажет об этом он, скорее всего, сам, или по неоднозначным признакам. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказал врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.

Асексуалы редко проявляют интерес к сексу. У них могут быть сексуальные фантазии, но без их личного участия. При этом романтическое влечение к противоположному полу они всё равно могут испытывать.

Понять, что вы асексуал, можно с помощью опросника для определения сексуального темперамента Эмили Нагоски. Если вы наберете более 4-х баллов в нём, то, вероятно, вы находитесь в асексуальном спектре.

Исследователи не считают асексуальность чем-то выбивающимся из жизни и её норм. У таких людей могут быть семьи и дети, отметил эксперт.

«Кроме того, само явление асексуальности, нам демонстрирует, что мы ещё не всё знаем о нас самих, отсюда и концепция о «инстинкте размножения» не совсем верна», – заключил Гулько.

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Однако асексуалов не так уж много — всего 1% населения. Ранее психолог подробно рассказала, что это за люди и чем они отличаются от антисексуалов. По её словам, причины такого поведения кроются в травмах, полученных человеком в детстве.

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Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Владимир Озеров
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