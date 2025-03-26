40-летняя россиянка переспала со школьником и попала под следствие

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины, которая вступила интимные отношения с несовершеннолетним. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

По информации издания, в ноябре 2023 года между жительницей Выксы и 16-летним школьником произошел половой акт. Несмотря на то, что отношения были взаимными, женщине может грозить до четырех лет лишения свободы. Она признала свою вину и написала явку с повинной.