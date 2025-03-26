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26 марта, 12:54

40-летняя россиянка переспала со школьником и попала под следствие

В Выксе в отношении 40-летней женщины возбудили дело за интим со школьником

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины, которая вступила интимные отношения с несовершеннолетним. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

По информации издания, в ноябре 2023 года между жительницей Выксы и 16-летним школьником произошел половой акт. Несмотря на то, что отношения были взаимными, женщине может грозить до четырех лет лишения свободы. Она признала свою вину и написала явку с повинной.

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Ранее россиянин из Челябинска сдал полиции жену-учительницу за секс с 15-летним школьником. А в Ленобласти озабоченного педагога задержали за интимную переписку с учеником.

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Кадр из фильма «Американский пирог 3: Свадьба (2003)» реж. Джесси Дилан, сцен. Адам Херц / Кинопоиск

Марина Фещенко
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