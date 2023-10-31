Россиянин сдал полиции жену-учительницу за секс с 15-летним школьником

Молодая учительница из Челябинской области соблазнила своего ученика, привела его к себе домой и переспала с ним. Полиция расследует ситуацию. Об этом, со ссылкой на источник, пишет телеканал "360".

Сейчас правоохранители устанавливают причастность 26-летней преподавательницы к сексуальному преступлению против несовершеннолетнего. В полицию об интимной связи девушки с 15-летним школьником сообщил супруг подозреваемой: именно он заявил, что та привела домой подростка, чтобы с ним переспать. Согласно информации инсайдера, из школы женщину не увольняли.

"Она работает. Английский преподаёт. Учительница неплохая", — сообщил собеседник канала.

Он также рассказал, что у педагога есть двое детей. А ещё её мама работает в той же самой школе. Журналисты смогли с ней связаться, но та отказалась от комментариев, намекнув, что не стоит верить во всё, что пишут СМИ.

По сведениям Ura.ru, учительница и ученик переспали ещё в мае нынешнего года. Секс произошёл по обоюдному согласию. А уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" было возбуждено в начале октября, расследование продолжается.