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Регион
17 апреля, 05:40

Япония протестует из-за запрета России на проход военных и гражданских кораблей у Курил

Япония выразила России протест из-за приостановки права на проход судов у Курил

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Япония выразила протест России из-за якобы приостановки с 16 апреля до 1 мая права на проход иностранных судов в районе южнокурильских островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, которые Токио называет северными территориями. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

«Российское ведомство, отвечающее за водные пути, 16 апреля предупредило, что с 16 часов (10:00 мск) 16 апреля до 00:00 часов 1 мая в водном пространстве, включающем территориальные воды нашей страны в районе четырёх северных островов, временно приостанавливает право на проход иностранных военных кораблей и иностранных судов», – поведал на брифинге Хаяси.

В связи с этим решением Токио передал российским дипломатам ноту протеста, подчеркнув, что временная приостановка права на проход иностранных военных кораблей и гражданских судов в этом районе Курил противоречит позиции Японии «по четырём северным островам» и является неприемлемой.

При этом ранее японский МИД представил свой ежегодный доклад, подтверждающий намерение Японии заключить мирный договор с Россией. В документе подчёркивается, что Токио продолжит усилия по разрешению спора о принадлежности южных Курильских островов, что является необходимым условием для подписания мирного соглашения с Москвой.

Япония захотела помириться с Россией, но обвинила в «оккупации» Южных Курил
Япония захотела помириться с Россией, но обвинила в «оккупации» Южных Курил
Андрей Бражников
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