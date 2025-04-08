Япония снова обвинила Россию в «оккупации» Южных Курил
Токио нацелен на заключение мирного договора с Москвой, несмотря на обострение двусторонних отношений. Об этом сказано в ежегодном докладе «Синяя книга» Министерства иностранных дел Японии.
В ведомстве подчеркнули, что власти Страны восходящего солнца продолжат придерживаться прежнего курса в вопросе определения принадлежности «четырёх северных островов». Так в Японии называют южные острова российских Курил. При этом в докладе говорится, якобы эти территории являются «исконными японскими» и пребывают «под незаконной оккупацией». Такая формулировка длительное время не использовалась Токио.
Напомним, что японские власти продолжают ужесточать притязания на Курилы при поддержке Соединённых Штатов. При этом Токио попросту игнорирует историческую подоплёку вопроса и тот факт, что Страна восходящего солнца в 1945 году подписала капитуляцию и согласилась с утратой территорий.
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