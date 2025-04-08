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Регион
8 апреля, 02:28

Япония снова обвинила Россию в «оккупации» Южных Курил

Токио нацелен на заключение мирного договора с Москвой, несмотря на обострение двусторонних отношений. Об этом сказано в ежегодном докладе «Синяя книга» Министерства иностранных дел Японии.

В ведомстве подчеркнули, что власти Страны восходящего солнца продолжат придерживаться прежнего курса в вопросе определения принадлежности «четырёх северных островов». Так в Японии называют южные острова российских Курил. При этом в докладе говорится, якобы эти территории являются «исконными японскими» и пребывают «под незаконной оккупацией». Такая формулировка длительное время не использовалась Токио.

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Напомним, что японские власти продолжают ужесточать притязания на Курилы при поддержке Соединённых Штатов. При этом Токио попросту игнорирует историческую подоплёку вопроса и тот факт, что Страна восходящего солнца в 1945 году подписала капитуляцию и согласилась с утратой территорий.

Обложка ©

Unsplash / Alexander Grigoryev

Тимур Хингеев
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