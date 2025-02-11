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Регион
11 февраля, 02:21

Премьер Японии Исиба ужесточил притязания на Курилы, заявив о четырёх островах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба впервые за последние годы ужесточил притязания на Курильские острова. Политик заявил о принадлежности всех четырёх спорных с точки зрения Токио островов, сообщает издание «Хоккайдо Симбун».

«Япония будет неуклонно следовать своей позиции по вопросу о принадлежности четырёх северных островов и необходимости заключения мирного договора», — отметил Исиба на «Всеяпонском съезде по возврату северных территорий».

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Ранее Япония заявляла о притязаниях только на два острова из четырёх. Напомним, что Курильские острова стали территорией России по итогам Второй мировой войны, и этот вопрос не подлежит пересмотру. При этом мирный договор по окончании войны так и не подписали.

Как сообщал Life.ru, ранее Исиба раскритиковал подчинённых за предложение организовать захоронение ядерных отходов на Курилах. Политик извинился и назвал такие инициативы небрежными.

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Shutterstock / FOTODOM / Bezuglova Evgeniia

Лия Мурадьян
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