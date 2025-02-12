«Благословение от США»: На Сахалине объяснили усиление претензий Японии на Курилы

Заявление премьер-министра Японии Сигэру Исибы с требованием вернуть Токио четыре Курильских острова в сущности повторяет привычную позицию Токио. Такое мнение выразил депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.

«Премьер-министр не сказал фактически ничего нового. А усиление риторики можно объяснить только благословением от США, которое диктует Токио то или иное направление её политики. В сущности, Япония давно представляет оккупированную Соединёнными Штатами страну и говорить о её независимости нет веских оснований», — приводит РИА «Новости» слова депутата.

Болотников добавил, что такие заявления, особенно в год 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне (ВОВ), подрывают все договорённости мировых держав по итогам Второй мировой войны. По его словам, Япония сама подписала капитуляцию и фактически согласилась с тем разделом мира, который случился. Депутат дополнил, что подобные заявления звучат не в первый раз и не в последний. Болотников выразил надежду, что его поколение доживёт до тех лет, когда Россия будет мирно сосуществовать с Японией, невзирая на наличие или отсутствие мирного соглашения.