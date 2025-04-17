Песков объяснил естественной ротацией смену госсекретаря Союзного государства

Назначение Сергея Глазьева на пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии — часть плановой ротации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя кадровые изменения.

«Союзное государство последовательно развивается и представляет собой наиболее продвинутую форму интеграции на постсоветском пространстве. Этот формат приносит ощутимую пользу народам России и Белоруссии. Что касается новых назначений — это естественный элемент ротационного процесса», — подчеркнул представитель Кремля.