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17 апреля, 09:51

Песков объяснил естественной ротацией смену госсекретаря Союзного государства

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Назначение Сергея Глазьева на пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии — часть плановой ротации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя кадровые изменения.

«Союзное государство последовательно развивается и представляет собой наиболее продвинутую форму интеграции на постсоветском пространстве. Этот формат приносит ощутимую пользу народам России и Белоруссии. Что касается новых назначений — это естественный элемент ротационного процесса», — подчеркнул представитель Кремля.

Новым госсекретарём Союзного Государства станет Сергей Глазьев
Новым госсекретарём Союзного Государства станет Сергей Глазьев

Ранее стало известно, что новым госсекретарём Союзного Государства стал Сергей Глазьев, а его предшественник Дмитрий Мезенцев перешёл на другую работу — Владимир Путин подписал указ о его назначении своим полномочным представителем в Конституционном суде.

Марина Фещенко
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