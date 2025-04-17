Песков объяснил естественной ротацией смену госсекретаря Союзного государства
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Назначение Сергея Глазьева на пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии — часть плановой ротации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя кадровые изменения.
«Союзное государство последовательно развивается и представляет собой наиболее продвинутую форму интеграции на постсоветском пространстве. Этот формат приносит ощутимую пользу народам России и Белоруссии. Что касается новых назначений — это естественный элемент ротационного процесса», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее стало известно, что новым госсекретарём Союзного Государства стал Сергей Глазьев, а его предшественник Дмитрий Мезенцев перешёл на другую работу — Владимир Путин подписал указ о его назначении своим полномочным представителем в Конституционном суде.