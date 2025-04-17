Новым госсекретарём Союзного Государства станет Сергей Глазьев

Сергей Глазьев, занимавший пост заместителя госсекретаря Союзного государства, пойдёт на повышение. Об этом на встрече с ним сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко отметил, что это решение назначить Глазьева новым госсекретарём Союзного Государства было согласовано с президентом России Владимиром Путиным.

«В связи с завершением срока полномочий Дмитрия Мезенцева, который переходит на другую должность, мы договорились назначить вас руководителем аппарата и двигателем нашей союзной интеграции», — цитирует Лукашенко сайт президента Белоруссии.

Сергей Глазьев — российский экономист, политик и государственный деятель. Окончил Московский инженерно-физический институт, затем Институт экономики РАН, доктор экономических наук. В 1990-е годы занимал пост министра внешнеэкономических связей России, был депутатом Госдумы нескольких созывов. Является одним из идеологов евразийской интеграции, входил в руководство Евразийской экономической комиссии. До назначения госсекретарем Союзного государства занимал должность советника президента России и заместителя госсекретаря СГ. Известен как сторонник суверенной экономической политики и интеграции России с Белоруссией и другими странами постсоветского пространства.