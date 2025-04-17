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Опубликовано 17 апреля 2025, 18:43
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Economist: Трамп намерен добиться перемирия на Украине до конца апреля

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп рассчитывает установить перемирие на Украине до конца апреля. Об этом сообщает журнал The Economist.

«Трамп заявил, что сможет завершить войну в Украине за один день. Теперь, по словам осведомленных источников, он стремится добиться прекращения огня в течение первых ста дней своей работы — то есть к концу этого месяца», — отмечается в статье.

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Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник президента Стивен Уиткофф передал Белому дому все данные после встречи с Владимиром Путиным. Он также добавил, что США уже получили необходимые сигналы от России по разрешению украинского конфликта и успели их обсудить. Напомним, Встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля и длилась 4,5 часа.

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Лия Мурадьян
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