Economist: Трамп намерен добиться перемирия на Украине до конца апреля
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп рассчитывает установить перемирие на Украине до конца апреля. Об этом сообщает журнал The Economist.
«Трамп заявил, что сможет завершить войну в Украине за один день. Теперь, по словам осведомленных источников, он стремится добиться прекращения огня в течение первых ста дней своей работы — то есть к концу этого месяца», — отмечается в статье.
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник президента Стивен Уиткофф передал Белому дому все данные после встречи с Владимиром Путиным. Он также добавил, что США уже получили необходимые сигналы от России по разрешению украинского конфликта и успели их обсудить. Напомним, Встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля и длилась 4,5 часа.