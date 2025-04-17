Economist: Трамп намерен добиться перемирия на Украине до конца апреля

Президент США Дональд Трамп рассчитывает установить перемирие на Украине до конца апреля. Об этом сообщает журнал The Economist.

«Трамп заявил, что сможет завершить войну в Украине за один день. Теперь, по словам осведомленных источников, он стремится добиться прекращения огня в течение первых ста дней своей работы — то есть к концу этого месяца», — отмечается в статье.