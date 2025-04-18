Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников в Воронежской области

В Воронежской области силы ПВО зафиксировали и ликвидировали не менее 17 беспилотников в двух районах. Как сообщил губернатор Александр Гусев, обошлось без пострадавших.

Тем не менее, падение обломков нанесло ущерб: выбиты окна в двух частных домах, повреждены два автомобиля, газовая труба и фасад одного здания.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев в телеграм-канале.