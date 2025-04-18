Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников в Воронежской области
В Воронежской области силы ПВО зафиксировали и ликвидировали не менее 17 беспилотников в двух районах. Как сообщил губернатор Александр Гусев, обошлось без пострадавших.
Тем не менее, падение обломков нанесло ущерб: выбиты окна в двух частных домах, повреждены два автомобиля, газовая труба и фасад одного здания.
«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над двумя районами Ростовской области. БПЛА уничтожили Таганроге и Тарасовском районе, пострадавших нет.
flickr / James Blackmore