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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 03:37
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Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников в Воронежской области

В Воронежской области силы ПВО зафиксировали и ликвидировали не менее 17 беспилотников в двух районах. Как сообщил губернатор Александр Гусев, обошлось без пострадавших.

Тем не менее, падение обломков нанесло ущерб: выбиты окна в двух частных домах, повреждены два автомобиля, газовая труба и фасад одного здания.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», написал Гусев в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над двумя районами Ростовской области. БПЛА уничтожили Таганроге и Тарасовском районе, пострадавших нет.

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flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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