В Госдуме предложили сделать Страстную пятницу выходным днём

Депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов выступит с предложением сделать Страстную пятницу выходным днём. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Александр Юнашев.

«По замыслу Кузнецова, выходная Страстная пятница даст россиянам время подвести некие духовные итоги, поразмышлять о своём пути. <...> Во многих странах, также мультинациональных и мультиконфессиональных, Страстная пятница — государственный выходной день», — написал корреспондент.

По мнению Юнашева, предложение имеет шанс на реализацию. Он отметил, что сейчас в России делают упор на нравственные ценности, которые были «несколько утеряны».