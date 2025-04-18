В Госдуме предложили сделать Страстную пятницу выходным днём
Депутат Кузнецов выступит с предложением сделать Страстную пятницу выходным днём
Церковь. Обложка © Life.ru
Депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов выступит с предложением сделать Страстную пятницу выходным днём. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Александр Юнашев.
«По замыслу Кузнецова, выходная Страстная пятница даст россиянам время подвести некие духовные итоги, поразмышлять о своём пути. <...> Во многих странах, также мультинациональных и мультиконфессиональных, Страстная пятница — государственный выходной день», — написал корреспондент.
По мнению Юнашева, предложение имеет шанс на реализацию. Он отметил, что сейчас в России делают упор на нравственные ценности, которые были «несколько утеряны».
Напомним, что православные христиане отмечают Великую пятницу и самый строгий день поста. В этот день, согласно Евангелию, Иисус Христос был распят на кресте, приняв мученическую смерть ради спасения человечества. Это напоминает нам о великой жертве и учит ценить смирение и любовь.