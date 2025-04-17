Что нельзя делать на Страстную пятницу 18 апреля: 10 запретов на самый строгий день Великого поста Страстной (или Великой) называется пятница последней, шестой недели Великого поста, которая наступает перед Пасхой. Когда в 2025 году наступит Страстная пятница и как в православии принято проводить этот день, рассказывает Life.ru. 17 апреля, 04:00 Страстная пятница: что можно, что нельзя, почему это такой важный день. Фото © Wikipedia / Holy Monastery of Stavronikita

Великая, или Страстная, пятница — это, пожалуй, самый важный после Пасхи день в православной культуре. Именно в этот день свершилось нечто ужасное, небо померкло и раскололось надвое, а римские легионеры впервые после сражения в Тевтобургском лесу почувствовали, что военная мощь их родной империи не бесконечна. Римлянам и германцам было относительно просто понять друг друга. Но что это за дивные люди, возглавляемые мужчиной, который говорит, что он — Сын Божий? Римские язычники не могли уместить концепцию единобожия в своих головах. А иудейские первосвященники-фарисеи думали, что Христос посягает на их власть, и возненавидели его своими мелочными душами. Поэтому именно в этот день (у римлян — день Венеры) случилось страшное. Бог умер.

Я жил за границей довольно долго, в городе с римско-католической школой. Я часто проезжал мимо её ворот, где рядом была доска объявлений. И вот, я помню, еду — и выяснилось, что это был как раз день Великой пятницы по-западному. Еду мимо этих ворот, и вся доска объявлений очищена, там больше ничего нет, только одна фраза: «Бог умер», только God is dead. Это, знаете, отрезвляет. Это единственный день в году, когда такое сознание входит в сознание человека. Иеромонах Макарий Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви

Концепция страстей Христовых вообще и Страстной пятницы в частности — достаточно сложная тема. Мы вместе с иеромонахом Макарием попытаемся затронуть её в материале. А пока приведём цитату Иисуса Христа из самого старого известного нам христианского текста. Это апокриф, причём нелегальный, но люди, что написали этот текст, хронологически ближе всего к Христу. Они жили в первом в истории христианском монастыре близ египетского города Наг-Хаммади и закопали рукописи в песок, когда Афанасий Великий запретил неканоничные тексты. Вот что Христос сказал автору рукописи: «Сразу после того, как душа рождается, дух жизни входит в неё».

Страстная пятница 2025 какого числа

Страстная пятница в 2025 году будет в конце апреля. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В 2025 году Великая пятница будет 18 апреля. Но вы и самостоятельно можете рассчитать, какая пятница — Страстная. Последняя неделя Великого поста — это шесть дней перед пасхальным воскресеньем: с Великого понедельника до Страстной пятницы. А Пасха всегда назначена на первое воскресенье после весеннего полнолуния. Это должно быть первое полнолуние после весеннего равноденствия. В этом году равноденствие было 20 марта, а значит, спустя лунный месяц будет пасхальное воскресенье. И Страстная пятница Великого поста случится за два дня до неё. У нас есть церковный календарь, где перечислены все важные православные праздники 2025.

В чём суть и значение Страстной пятницы

На Страстную пятницу мы вспоминаем начало страстей Христовых. Страстями на церковнославянском языке называются пытки, муки и страдания. Причём в Библии описаны настоящие, жестокие, изощрённые пытки Древнего мира, которые пришлось пережить Христу. Хуже были только пытки среднего и позднего Средневековья. Всё это Христос пережил в пятницу.

Иисус Христос, оставаясь Богом, стал полностью человеком — таким же, как каждый из нас, кроме греха. И он принимает все те человеческие особенности жизни, которые присущи нам. И нам с вами, я надеюсь, не присущи страшные страдания, которые были у него. Смерть на кресте — это имперская казнь. Распятие не применялось к римским гражданам — им отрубали голову, если приходилось. А вот к варварским народам такую мучительную казнь применяли, как и к Спасителю. И всё это произошло в пятницу. Иеромонах Макарий Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви

Сейчас расскажем подробнее о том, каковы на самом деле были страсти Христовы. Как известно, Иисус — это Сын Божий, поэтому в его фигуре присутствует дуальность: божественное начало сочетается с человеческим. При этом божественная натура даровала Иисусу безгрешность. Специально для того, чтобы искупить первородный грех, Иисус принял самые жестокие на тот момент муки.

После заключения Христа в тюрьму легионеры били его и бичевали. А с самого утра измученного заставили тащить на гору Голгофу крест, на котором его нужно было распять. Чтобы усилить физические страдания ещё и моральными, провели унизительный обряд: надели на него терновый венец, символизировавший, что Христос — царь Израиля, прогнали несчастного по городу в таком виде под издевательства и насмешки обычных жителей Иерусалима. Потом на Голгофе Иисуса распяли — и за несколько часов до Шаббата мессия испустил дух. И тогда произошло солнечное затмение, небеса разверзлись — и грянул гром. Не стоило убивать Сына Божьего.

Как правильно провести Страстную пятницу 18 апреля

Страстная пятница Великого поста требует от нас суровой аскезы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

После такой истории, думаем, вы понимаете, что Страстная пятница — не время для вечеринок. В этот день мы должны впитать в себя божественную мудрость о смысле распятия Христа. Некоторым не помешает представить себя на его месте — избитыми, измученными, висящими на кресте, мучимыми жаждой, но получающими только уксус и никакой воды. Это и правда страшные муки. И распятие Христа как раз будут упоминать на церковной службе.

Основная часть его — это утреня Великой пятницы, которая по традиции совершается накануне, то есть в четверг вечером. Утреня Великой пятницы — исключительная служба, потому что она одна в году и исключительна по своим силе, напряжённости и воздействию на человека. И всем настойчивая рекомендация эту службу не упустить. Иеромонах Макарий Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви

Православие предлагает отличную идею, если вы не знаете, чем занять себя в Страстную пятницу 18 апреля. Можно добраться до ближайшего храма и посетить богослужение. На пятницу Великого поста в храмах происходит особая служба. Она очень насыщенная и напряжённая, воздействует на самые тонкие струны души верующих. Утреня — это часы, потом священники вместе с церковным хором читают Евангелие о страстях Христовых, в полдень выносят плащаницу, а вечером читается уже утреня Великой субботы — и погребают плащаницу, в которой похоронили Христа. Вся православная община собирается, чтобы почтить память земных страданий Спасителя. И в то же время есть светлое чувство: скоро Пасха, а значит, скоро Иисус воскреснет.

Народные традиции Страстной пятницы

Наш народ придумал множество традиций на Страстную пятницу, которая в 2025 году будет 18 апреля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alena Gan

На Страстную пятницу наши предки соблюдали множество традиций. Те из них, кто был особенно набожным и стремился посвятить всю свою жизнь Богу, на Великую пятницу, день смерти Христа, целый день вообще ничего не ели, а иногда и не пили. Это самый строгий чин поста. В Вологде считали, что если ничего не есть на Страстную пятницу, то Бог простит человеку все грехи. А в те времена, когда Церковь ещё не раскололась на западную и восточную, тех людей, кто хотел стать христианами, крестили как раз в Страстную пятницу и Великую субботу — всех в один день.

А народные приметы на Страстную пятницу в основном касаются погоды. Облачная Страстная пятница — увы, плохие новости: хорошего урожая яровых вы не дождётесь. Тёплая и солнечная Великая пятница — такая прекрасная с точки зрения погоды весна. Пасмурная Страстная — в эту весну на полях будет очень много сорняков.

Что нельзя делать в Страстную пятницу 18 апреля

Страстная пятница — один из самых строгих дней в году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Страстная пятница — день мученической смерти Иисуса Христа. В связи с этим наши традиции налагают на наши действия в этот день множество запретов. Сейчас расскажем, что нельзя делать. Нельзя мыться. Душ и ванна под запретом, потерпите немного.

Нельзя работать в саду и огороде, сажать растения.

Нельзя заниматься трудом, особенно физическим.

Нельзя убираться дома. Для этого был Чистый четверг.

Нельзя устраивать праздники, вечеринки. Очевидно, ведь на дворе всё ещё Великий пост.

Ни в коем случае нельзя жениться! Гражданский брак вам, может, и позволят заключить, но священник венчать откажется.

Нельзя делать маникюр, педикюр, шить и вязать.

Нельзя рубить дрова топором.

Не надо печь в этот день куличи и красить яйца.

Нельзя гадать и заниматься магией.

Во многих странах и в некоторых штатах Америки Страстная пятница — выходной день. Потому что сама Пасха, она в воскресенье — так и так выходной. Суббота, пасхальная или предпасхальная, — как правило, тоже выходной. Иеромонах Макарий Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви

А что вообще можно делать в Страстную пятницу? Запретов почти что так же много, как у иудеев на Шаббат. Впрочем, помните: правила Шаббата можно нарушать ради спасения жизни, то же самое относится и к Страстной пятнице. Перечислим, что можно делать на пятницу Великого поста. Можно и нужно сходить в храм.

Надо принести из церкви свечи, чтобы те догорели дома.

Можно освятить в церкви кольцо, оно будет защищать вас целый год.

Можно пить воду и есть сухой хлеб после выноса плащаницы. По времени это около двух часов дня.

Страстная пятница заставляет нас вспомнить о страшных муках, которые пережил Иисус Христос, искупая наши грехи. Мы должны быть ему благодарны. Именно поэтому Великая пятница — это такой строгий день, когда почти ничего нельзя делать. Мы как бы уподобляемся Христу, переживаем какой-то процент его мук на кресте. А ещё Life.ru писал о празднике Красная горка, он тоже связан с Христом, но гораздо позитивнее, чем Страстная пятница.

Авторы Анна Волкова