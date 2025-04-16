Чистый четверг 2025: Как не согрешить в самый важный день Страстной недели в православии

Чистый четверг — важный для православных верующих праздник. Его также называют Великий четверг, Страстной четверг и Великий четверок. Веками этот праздник был камнем преткновения для обычных верующих и церковной верхушки. Русский народ хотел отмечать этот праздник по-своему, духовенство народные традиции критиковало. Так, на Стоглавом соборе в 1551 году один из тысячелетних славянских обычаев признали «эллинским заблуждением» и «языческой хулой». Все подробности Чистого четверга, зачем он нужен и какие события отмечает, расскажем в этом материале.

Какого числа Чистый четверг в 2025 году

Чистый четверг в 2025 году состоится в апреле. Это четверг — и он в апреле, у нас остаётся немного вариантов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RAW4

В 2025 году Чистый четверг будет 17 апреля. Дата великого дня зависит от даты Пасхи, так что уже можно рассчитать, когда будет этот праздник в 2026 году (9 апреля). Чтобы не мучиться, гадая, когда же будет Страстной четверг, рекомендуем обратиться к батюшке или заранее купить церковный календарь. В апреле 2025-го нас вообще ждёт множество православных праздников. Это и Пасха, и Красная горка, и День памяти Григория V, Пудов день, обретение мощей Свирского, Радоница... Буквально в каждый день апреля кто-то из христианских святых принял мученическую кончину — и теперь мы чтим их память посредством церковных праздников.

В чём суть Чистого четверга

Чистый четверг — тот день, когда Христос устроил Тайную вечерю. Фото © Wikipedia / Доменико Гирландайо

Чистый четверг — это начало страстей Христовых. Теперь мы знаем, почему неделя называется Страстной. Именно в Великий четверг Иисус устроил Тайную вечерю своим апостолам. При этом Христос омывал своим ученикам ноги так же, как ему днём ранее омывала ноги грешница. «Ну и что?» — спросят неведающие. И мы ответим. Омовение ног — это погребальный обычай древних иудеев. Грешница, сама того не зная, готовила Иисуса к мученической смерти. А на Тайной вечере Христос по её примеру уже готовил к смерти своих учеников.

Но не только Тайной вечерей славен Чистый четверг. Именно в этот день Христос молился в Гефсиманском саду, в этот же день произошло и предательство Иудино. «Моление о чаше» — важный отрывок из Нового Завета, он встречается в трёх Евангелиях: от Матфея, от Марка и от Луки. Тогда он попросил у Бога: «Если возможно, пусть минует меня чаша сия». Для богословов моление Христа — признак того, что у мессии было две воли: божественная и человеческая. Как человек, он хотел избежать страданий. Как Бог, он их на себя навлёк. Вскоре после молитвы к Христу подошёл Иуда Искариот, поцеловал его — и Сына Божьего заключили под стражу римские легионеры.

Обычаи и традиции Великого четверга

На Великий четверг наши предки грели покойников, калили четверговую соль, убирались — в общем, радовались жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

На Чистый четверг у славян было много обычаев, оставшихся ещё с языческих времён. Великий четверок наши предки считали отличным временем, чтобы греть покойников. В прямом смысле: разжигали большие костры, которые должны были приносить тепло усопшим в загробный мир. А под храмовый престол клали соль, которой потом лечили всё подряд, так как она теперь была освящена.

А ещё на Чистый убирались в избах, причём не просто так, а в рамках специального обряда. Поэтому день и назвали чистым. Вообще, Великий четверг — это про очищение через обновление. Поэтому в доме старались даже заново зажечь огонь. Его аккуратно приносили с вечернего моления «Двенадцати страстных Евангелий», потом зажигали от него все свечи, лучины в доме и даже печку. Ритуалы первого дня, нацеленные на счастье в браке и удачу, были очень популярны — в том числе и у финно-угров. Так, удмурты до восхода солнца в этот день ходили за «сумеречной водой», бесермяне посылали детей к соседям за лоскутками, потом повязывали их на запястья или делали кукол. А марийцы называли Чистый четверг «Сорта» и считали его первым поминальным днём.

Православная церковь на Великий четверг тоже знала, что делать. Литургия в этот день не только поминает жертву Христа, но делает это с троекратной силой. Она совершается после вечерни, в отличие от всех других дней. Священники специально освящают свежесваренное миро. Сейчас это делает патриарх в Богоявленском соборе Москвы. После литургии архиерей проводит «ролевую игру», совершая обряд омовения ног двенадцати священникам. Это делают только в монастырях и кафедральных соборах. Омовение престола тоже проводят — это древняя византийская традиция. Пост любой строгости в Чистый четверг послабляется.

Народные приметы на Великий четверг 17 апреля

Кто родился в Чистый четверг — по жизни счастлив будет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Avesun

Чистый четверг — это один из самых важных дней Страстной недели. Наши предки обычно чувствовали себя неуверенно наедине с непонятными и смертоносными силами природы, поэтому ритуальность и приметы защищали их от сумасшествия, как-то стандартизируя жизнь и давая надежду на лучшее. Вот что наш народ заприметил за тысячу лет празднования Великого четверга. Если подняться рано, ещё до восхода солнца, и умыться — здоровье будет с вами весь год.

Кто родился в Чистый четверг — будет всегда с улыбкой, счастливый.

В Чистый четверг можно заготовить особо сильную четверговую соль.

Если пересчитать деньги сразу после рассвета, а потом в полдень — финансовая удача придёт в дом.

Если добавить в воду монетки или соль, а потом помыть ею окна и двери — будете богаты.

Если куличи быстро поднялись — год будет богатый.

Чувствовать в этот день лёгкость после пробуждения — хорошая примета.

На Чистый четверг хорошая погода — будет тёплая весна.

Что можно и нельзя в Чистый четверг делать

Список запретов на Чистый четверг 17 апреля, в принципе, классический. Не ссориться, не жениться и так далее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / True Touch Lifestyle

Конечно, Чистый четверг, будучи частью самого жёсткого этапа Великого поста, знаменит чётким регламентом действий, которые можно совершать верующим. Так как Страстная неделя — время строгих ограничений, то и Великий четверг знаменит своими запретами. Вот что нельзя делать на Чистый четверг 17 апреля. Нельзя жениться, свататься, венчаться. Венчания на Великий пост Церковь и вовсе не проводит.

Нельзя оставлять бельё замоченным или нестираным.

Нельзя проявлять агрессию, плакать, грустить, обижаться.

Нельзя проводить шумные застолья с выпивкой.

Не стоит давать в долг.

Ни в коем случае нельзя нарушать пост.

Теперь, когда мы заранее ознакомились с запретами на Чистый четверг, пора перейти к более приятной части. Что же в этот великий день всё-таки можно делать? На самом деле множество действий разрешены Церковью. Рассказываем, что это за действия. До рассвета можно попариться в бане.

В резервуары с водой можно бросить серебряный предмет.

Можно устроить генеральную уборку.

Можно начать готовить блюда на Пасху.

Можно сходить в церковь, причаститься, посмотреть на то, как архиерей омывает ноги священникам, если живёте рядом с кафедральным собором.

Можно исповедаться.

Можно приготовить четверговую соль. Это не считается колдовством.

Если вы хотите замуж, и поскорее, то можно умыться молоком, а потом налить его в миску и отдать бродячим котам. Чем больше кошек прибежит на приманку, тем выше шансы сыграть свадьбу.

Можно праздновать свой день рождения или день рождения ребёнка.