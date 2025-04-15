Радоница 2025: Когда отмечают «Пасху для усопших» и что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду Что за праздник — Радоница? Какого числа отмечают Радоницу в 2025 году? Что можно и что нельзя делать в Радоницу и как поминать усопших? Обо всём этом читайте подробнее в материале Life.ru. 15 апреля, 14:00 Радоница 2025: когда посещать кладбище и почему это называют праздником. Обложка © ТАСС / ЕРА / TATYANA ZENKOVICH

Радоница — особый церковный день поминовения усопших, когда православные верующие посещают кладбища и молитвенно вспоминают своих умерших родственников. Этот день сочетает скорбь утраты с пасхальной радостью: принято не унывать, а разделять с усопшими радость Воскресения Христова. Рассмотрим, какого числа отмечается Радоница в 2025 году, как она связана с Пасхой, откуда возникла традиция и как правильно поминать умерших.

Когда отмечают Радоницу в 2025 году

Пасха для усопших: как правильно провести Радоницу в 2025 году. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

В 2025 году Радоница отмечается во вторник, 29 апреля. Дата этого праздника не фиксирована и напрямую зависит от Пасхи: Радоница всегда приходится на девятый день после пасхального воскресенья (то есть на второй вторник после Пасхи). Поскольку православная Пасха в 2025 году будет 20 апреля, отсюда и дата Радоницы — 29.04.2025.

В православном церковном календаре Радоница завершает Светлую (пасхальную) седмицу и наступает сразу после Антипасхи (Фоминого воскресенья). Таким образом, праздник входит в пасхальный цикл, ежегодно сдвигаясь вслед за Пасхой. Во многих регионах России день Радоницы известен как Родительский день. В некоторых субъектах он даже объявляется выходным: например, в 2025 году 29 апреля будет нерабочим днём в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Саратовской области и других регионах.

Суть праздника Радоница

Радоница 29 апреля 2025: традиции поминовения, а также что нельзя делать на кладбище. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Суть Радоницы — пасхальное поминовение усопших. В этот день православные молятся о родных, которых уже нет с ними, и посещают их могилы. В отличие от обычных поминок на Радоницу не принято предаваться скорби, напротив, верующие «радуются о воскресении» близких, надеясь на их жизнь вечную во Христе. Недаром этот день называют «Пасхой для усопших».

Название «Радоница» происходит от слова «радость» — речь о радостной вести Воскресения, которой Церковь делится и с теми, кто отошёл в мир иной. По народному обычаю на Радоницу на кладбищах даже звучит пасхальный возглас «Христос воскресе!» — считается, что так живые как бы приветствуют покойных Пасхой. Таким образом, Радоница по духу — светлый, хотя и поминальный праздник, призванный прогнать скорбь и напомнить о победе жизни над смертью.

Как связаны Радоница и Пасха

5 главных традиций Радоницы, которые нужно соблюдать в 2025 году. Воскресение Иисуса Христа. Фото © Wikipedia

Радоница непосредственно связана с праздником Пасхи и установлена в продолжение пасхального торжества. От Пасхи зависит число Радоницы: праздник всегда наступает во вторник на второй неделе после Пасхи. В церковной традиции пасхальная (Светлая) неделя целиком посвящена радости о Воскресении Христовом, поэтому в течение всей Светлой седмицы панихиды и поминальные службы по усопшим в храмах не совершаются.

Лишь после наступления Антипасхи (Фоминой недели) Церковь вновь поминает умерших — отсюда и появление особого дня Радоницы, когда верующие идут на кладбище после Пасхи. Дата Радоницы плавающая, она отмечается каждый год в разное время — строго на девятый день после Пасхи. Поэтому Радоницу можно назвать частью церковного пасхального календаря. К примеру, в 2025 году Пасха и Радоница относительно «поздние» (в конце апреля), а в 2024-м они были в мае.

История и традиции праздника Радоница

Радоница после Пасхи 2025: полный гид по поминальному дню с датами и обычаями. Поминки на Радоницу. XIX век. Фото © Wikipedia

Радоница имеет древнюю историю. Этот поминальный день появился задолго до принятия христианства на Руси. Ещё у восточных славян существовал весенний поминальный обряд: в народе его называли Радуницами. По сведениям историков, слово «радуница» восходит к литовскому rauda — так называли плач по умершему, погребальную песнь. Древние славяне верили, что несколько раз в году живые могут символически общаться с миром предков. Радуница у славян длилась целую неделю: в эти дни предки «принимали участие» в жизни семьи. Родственники старались задобрить души усопших — на могилах устраивали тризны (богатые поминальные трапезы с угощениями), водили хороводы, пели обрядовые песни. С принятием христианства языческие поминовения преобразились. Первое упоминание Радоницы как церковного дня поминовения относится к XIV веку. Однако в богослужебном уставе особых служб на этот день так и не появилось — поминовение усопших по канонам Церкви совершается преимущественно в специальные Родительские (поминальные) субботы.

Радоница же осталась данью народным обычаям и передавалась как традиция от поколения к поколению. С течением веков традиции Радоницы вобрали как христианские, так и народные черты. Принято, что утром верующие идут в храм на пасхальную службу, а затем — на кладбище, помянуть усопших. На могилы обычно приносят цветы, лампады, крашеные яйца и куличи (как символы Пасхи), хотя Церковь и называет обычай оставлять еду на могиле пережитком язычества. В народе говорили: «На Радуницу утром пашут, днём плачут, а вечером скачут». Эта пословица отражает суть дня: выполнив трудовые дела, наши предки днём совершали обряд поминовения (не сдерживая слёз памяти), а к вечеру переключались на жизнь — прекращали плакать и даже позволяли себе умеренное веселье.

Как правильно поминать усопших на Радоницу

Посещение кладбища на Радоницу имеет свои традиции благочестия. Начинать день поминовения принято с церкви: утром верующие идут на литургию, по её окончании обычно служится общая панихида (заупокойная служба) с пасхальными песнопениями. В храме подаются записки с именами умерших для поминовения на проскомидии (о здравии / упокоении). Лишь после молитвы в церкви верующие отправляются на кладбище — считается правильным именно так, с молитвой, навещать могилы. На кладбище принято вести себя спокойно, с уважением к святому месту. Подойдя к могиле, нужно навести порядок: прибрать могилу, убрать сор, освежить цветы. Многие приводят место захоронения в порядок заранее, до Радоницы, но если не успели — помыть памятник и убрать сухие листья можно и в сам праздник.

Родительский день 2025: календарь, молитвы и правила поведения на кладбище. Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Затем близкие зажигают свечу и совершают краткую заупокойную молитву. Миряне могут самостоятельно прочитать чин литии — специальную поминальную молитву, которую читают у могилы. Часто на Радоницу семьи приглашают священника, чтобы он отслужил на кладбище литию и окропил могилу святой водой, договариваться об этом следует заранее, так как у батюшек в этот день много просьб. Есть и выпивать на кладбище не следует — ни в Радоницу, ни в другие дни. Разумеется, никакого шумного застолья или распития алкоголя у могил быть не должно: священники строго предупреждают, что обычай лить водку на могилу или оставлять стопку с хлебом противоречит христианской вере.

Молитвы

Молитва об усопших — главное, чем живые могут помочь ушедшим родным на Радоницу. В церковном понимании душа усопшего уже не может сама совершать добрые дела и исправиться, поэтому особенно нуждается в заступнической молитве близких.

Молиться об умерших можно как в храме (на литургии, панихиде), так и дома или на кладбище — Церковь разрешает любые искренние молитвы, совершённые с верой. Существуют особые молитвословия для Радоницы, которые рекомендует читать Церковь. К примеру, «Молитва об усопшем христианине» — универсальная, а также есть специальные тексты для определённого родственника: молитва вдовы (вдовца) о супруге, молитва родителей о почивших детях, молитва детей об усопших родителях.

Также миряне на Радоницу читают 90-й псалом и Пасхальный канон об упокоении — прославляя Бога, даровавшего воскресение из мёртвых. Если нет особых молитвословий, подойдут и простые слова из сердца, обращённые к Господу, с просьбой упокоить души усопших.

Что можно и что нельзя делать в Радоницу

Радоница в 2025 году: важные традиции, которые соблюдают все православные. Фото © Life.ru

Радоница, как и любой церковный праздник, имеет свои традиции и неписаные правила. В отличие от великих праздников она не накладывает строгих запретов на повседневную деятельность, но верующие стараются соблюдать определённые обычаи из уважения к памяти об усопших. Разберёмся, какие действия уместны в этот день, а от чего лучше воздержаться.

Что можно делать в Радоницу

В поминальный день православная традиция допускает множество действий, которые не противоречат духу поминовения. Вот что разрешается делать на Радоницу: посещать храм для участия в литургии и панихиде;

приводить в порядок могилы родственников;

выполнять повседневную работу и домашние обязанности;

заниматься огородом и другими хозяйственными делами;

крестить детей (таинство крещения совершается в любые дни);

регистрировать брак в ЗАГСе (хотя церковное венчание не проводится);

собирать семью за поминальным столом в домашней обстановке;

делать добрые дела и заниматься благотворительностью в память об усопших;

раздавать милостыню и помогать нуждающимся;

жертвовать на храм за упокоение душ умерших.

Что нельзя делать в Радоницу

Как посетить могилы на Радоницу 2025 и не нарушить церковные традиции. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Несмотря на отсутствие строгих канонических запретов, в народе и церковной среде сложились представления о том, чего следует избегать в день Радоницы. Эти ограничения связаны с уважением к памяти умерших и духовным смыслом праздника: устраивать шумные застолья и развлекательные мероприятия;

злоупотреблять алкоголем, особенно на кладбище;

оставлять на могилах еду и алкоголь (это считается языческим обычаем);

проводить поминки непосредственно на кладбище;

венчаться в церкви (запрет связан с днём недели — вторником);

предаваться безутешной скорби и отчаянию;

ссориться, конфликтовать и поддаваться раздражению;

игнорировать поминовение усопших, если есть возможность помолиться;

работать на земле до посещения кладбища (по народному поверью);

начинать новые серьёзные дела и проекты.

Соблюдение этих несложных правил поможет провести Радоницу достойно, с пользой для душ усопших и собственного духовного состояния. Главное — помнить, что Радоница — это не только день скорби, но и время пасхальной радости, которую верующие разделяют со своими ушедшими близкими.

Календарь Пасхи и Радоницы до 2035 года

Радоница 2025: дата, история и главные запреты поминального дня. Календарь православной Пасхи и Радоницы на 10 лет. Инфографика © Life.ru

Пасха — праздник переходящий, а вместе с ней меняется и дата Радоницы. Мы собрали таблицу на ближайшие 10 лет, чтобы вы заранее могли запланировать, когда отправиться в храм и на кладбище. Сохраняйте, делитесь с родными — пусть память о близких будет не разовой традицией, а живой частью жизни. А ранее Life.ru рассказывал про традиции и правила Страстной недели, которая началась в понедельник, 14 апреля.

Авторы Сергей Трофимов