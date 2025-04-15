Молочка, рыба и овощи: Life.ru выяснил, как безопасно выйти из Великого поста

После нескольких недель ограничений в питании организм требует особого внимания при возвращении к привычному рациону. Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала Life.ru, что неправильный переход от Великого поста к обычному питанию может привести к неприятным последствиям, таким как тяжесть в животе, вздутие и расстройства пищеварения.

Когда человек в течение нескольких недель ограничивает рацион, особенно по животным белкам и жирам, пищеварительная система адаптируется к более лёгкой и растительной пище. После 6–7 недель такого режима ферментативная система «отвыкает» от тяжёлых продуктов, и потому питание после поста требует деликатного подхода. Вероника Гусакова Нутрициолог

Чтобы избежать негативных последствий, важно постепенно вводить новые продукты в рацион. Гусакова рекомендует начинать с ферментированных молочных продуктов, таких как нежирный творог или греческий йогурт, а также с яиц, которые легко усваиваются организмом. Уже на второй день можно добавить в рацион нежирные сорта мяса, такие как куриная грудка или отварная говядина. Также можно включать в рацион рыбу, лучше делать акцент на белую рыбу с низкой жирностью. Например, треска, хек, палтус

Желательно соблюдать умеренность в порциях и использовать щадящие методы приготовления пищи, такие как тушение или варка. При этом можно смело отказываться от жареных и копчёных продуктов, а также от жирных сортов мяса, например, свинины и баранины.

Пошаговый план возвращения к привычному питанию

День 1-2: Крупы на воде (гречка, рис, овсянка)

Варёные или тушёные овощи (морковь, кабачок, картофель)

Фрукты с низким содержанием кислот (банан, запечённое яблоко)

Нежирные кисломолочные продукты (кефир, йогурт без сахара)

Варёное яйцо или омлет на пару

День 3–4: Отварная куриная грудка или индейка

Нежирная рыба на пару

Творог

Овощные супы с добавлением белка

Масло сливочное, порция не более 10 гр.

День 5–6: Говядина (тушёная, не жирная)

Сыры (по 20-30 г, лучше мягкие)

Орехи и семена

Свежие овощи

Цельнозерновой хлеб, паста

Седьмой день становится моментом для возвращения к привычному рациону. Однако важно отслеживать реакции организма на новые продукты. Наиболее частые симптомы — диарея, тяжесть в желудке или запоры, что может свидетельствовать о повышенном содержании жиров в пище или недостатке клетчатки.

Для минимизации негативных реакций рекомендуется дробное питание — 4–5 приёмов пищи в день небольшими порциями. Также стоит уделить внимание температуре пищи (не выше 60 °С и не ниже 15 °С) и тщательно пережёвывать еду, чтобы улучшить её усвоение.