Молочка, рыба и овощи: Life.ru выяснил, как безопасно выйти из Великого поста
Нутрициолог Гусакова: Питание после Великого поста требует деликатного подхода
Важно постепенно вводить новые продукты в рацион. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN
После нескольких недель ограничений в питании организм требует особого внимания при возвращении к привычному рациону. Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала Life.ru, что неправильный переход от Великого поста к обычному питанию может привести к неприятным последствиям, таким как тяжесть в животе, вздутие и расстройства пищеварения.
Когда человек в течение нескольких недель ограничивает рацион, особенно по животным белкам и жирам, пищеварительная система адаптируется к более лёгкой и растительной пище. После 6–7 недель такого режима ферментативная система «отвыкает» от тяжёлых продуктов, и потому питание после поста требует деликатного подхода.
Чтобы избежать негативных последствий, важно постепенно вводить новые продукты в рацион. Гусакова рекомендует начинать с ферментированных молочных продуктов, таких как нежирный творог или греческий йогурт, а также с яиц, которые легко усваиваются организмом. Уже на второй день можно добавить в рацион нежирные сорта мяса, такие как куриная грудка или отварная говядина. Также можно включать в рацион рыбу, лучше делать акцент на белую рыбу с низкой жирностью. Например, треска, хек, палтус
Желательно соблюдать умеренность в порциях и использовать щадящие методы приготовления пищи, такие как тушение или варка. При этом можно смело отказываться от жареных и копчёных продуктов, а также от жирных сортов мяса, например, свинины и баранины.
Пошаговый план возвращения к привычному питанию
День 1-2:
- Крупы на воде (гречка, рис, овсянка)
- Варёные или тушёные овощи (морковь, кабачок, картофель)
- Фрукты с низким содержанием кислот (банан, запечённое яблоко)
- Нежирные кисломолочные продукты (кефир, йогурт без сахара)
- Варёное яйцо или омлет на пару
День 3–4:
- Отварная куриная грудка или индейка
- Нежирная рыба на пару
- Творог
- Овощные супы с добавлением белка
- Масло сливочное, порция не более 10 гр.
День 5–6:
- Говядина (тушёная, не жирная)
- Сыры (по 20-30 г, лучше мягкие)
- Орехи и семена
- Свежие овощи
- Цельнозерновой хлеб, паста
Седьмой день становится моментом для возвращения к привычному рациону. Однако важно отслеживать реакции организма на новые продукты. Наиболее частые симптомы — диарея, тяжесть в желудке или запоры, что может свидетельствовать о повышенном содержании жиров в пище или недостатке клетчатки.
Для минимизации негативных реакций рекомендуется дробное питание — 4–5 приёмов пищи в день небольшими порциями. Также стоит уделить внимание температуре пищи (не выше 60 °С и не ниже 15 °С) и тщательно пережёвывать еду, чтобы улучшить её усвоение.
А ранее диетолог посоветовала россиянам не увлекаться белковыми продуктами после поста, на пасхальный стол можно поставить овощи, фрукты и зелень. По её словам, достаточно съесть три яйца на Пасху.