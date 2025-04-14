Диетолог призвала не увлекаться куличами и яйцами после Великого поста

Чтобы особо не увлекаться белковыми продуктами после поста, на пасхальный стол можно поставить овощи, фрукты и зелень. Об этом сообщила «Москве 24» врач-диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Килипко.

Во время Великого поста, организм не получает достаточно животного белка, из-за чего теряется мышечная масса. Из такой диеты следует выходить постепенно, чтобы дать время пищеварительным ферментам перестроиться обратно. Если сразу нагрузить организм, это может спровоцировать обострение хронического панкреатита, считает эксперт.

В Пасху следует употреблять не только яйца, но и овощи, зелень, фрукты. Это поможет выровнять баланс в рационе и снизит нагрузку на ЖКТ, который уже давно не видал тяжёлой пищи. Оптимально будет съесть не более трёх яиц, 120-130 граммов мяса и 100-150 граммов творожной пасхи.

«Пасхальный кулич разрешено съесть один-два раза по 100–120 граммов», – добавила врач.