«Символ греха»: Врач дала очень важный совет по выбору куличей на Пасху

В преддверии Пасхи россияне начали присматриваться к куличам, коих сегодня существует множество видов. Однако предпочтение следует отдавать праздничным лакомствам на бездрожжевой основе, уверена врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен. По её словам, выбор обусловлен не только медицинскими, но и религиозными факторами.

«В библейской традиции дрожжи часто ассоциируются с «квасным» — символом греха и ветхого мира. Бездрожжевой кулич олицетворяет чистоту, искренность и освобождение от «старого», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» .

Кроме того, дрожжевое тесто в сочетании с сахаром и маслом может вызывать тяжесть в желудке, вздутие или изжогу, что станет настоящим испытанием для людей с синдромом раздраженного кишечника или грибковыми инфекциями. В то же время бездрожжевые куличи, где тесто поднимается за счёт яиц, соды или пекарского порошка, усваиваются легче, заключила эксперт.