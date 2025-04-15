История и традиции праздника Красная горка, какого числа будет и почему её называют Антипасхой Что за праздник Антипасха, почему он так называется. Какого числа отмечают Красную горку в 2025 году. Что можно и что нельзя делать в этот великий православный праздник, какая у него история и традиции? Все подробности рассказывает Life.ru. 15 апреля, 15:30 Красная горка 2025: история и традиции праздника. Обложка © ТАСС / Юрий Белинский

Красная горка — это первое воскресенье после Пасхи. По сути, это праздник начала весны. В культуре укоренилось его народное название. Священники же называют Красную горку Фоминым воскресеньем, или Антипасхой. Праздник также называют Кликушное воскресенье или «Ярылавіца» (это по-белорусски). Красная горка считалась девичьим праздником, но, в принципе, это тот день, который нужно посвятить любви, веселью и встрече долгожданной весны.

Когда отмечают Красную горку в 2025 году

Красная горка в 2025 году пройдёт в апреле. В конце апреля. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Красная горка в 2025 году будет 27 апреля. Её дата зависит от даты праздника Пасхи. А дата Пасхи зависит от первого весеннего полнолуния. Весенним полнолунием считается такое, которое наступило сразу после весеннего равноденствия. Мы показали вам логику церковных расчётов, чтобы вы из года в год не гадали: «Красная горка, какого числа она произойдёт на этот раз?». А в 2026 году Антипасха будет праздноваться 19 апреля.

Что за праздник Красная горка

Красная горка — это Антипасха, Антихайп, Фомино воскресенье, когда принято зубоскалить над Фомой неверующим. Фото © Wikipedia / Караваджо

Для простого народа Красная горка — это праздник начала весны. А для Церкви это важный день, связанный с библейской историей. Его называют Фоминым воскресеньем, потому что в Евангелии написано, как на восьмой день после воскресения Иисус Христос явился апостолу Фоме. Это событие зовётся «Уверением Фомы» и описано в Евангелии от Иоанна, там же, где есть информация о Страшном Суде. В данном отрывке Христос «говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему: "Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие». Поэтому в народе укоренился фразеологизм «Фома неверующий». А святитель Феофилакт Болгарский объяснял неверие апостола тем, что при воскресении тот просто не присутствовал, поэтому и не мог поверить.

Народные традиции, игры и поверья праздника Антипасха

Традиций на Красную горку было очень много. Славяне искренне радовались этому празднику. Фото © Wikipedia / Ф.В. Сычков

Так как Красная горка, или Антипасха, — это большое народное гуляние, и происходило оно во всём православном мире, то у праздника появилось множество традиций и обычаев. И все они связаны с развлечениями. Дело в том, что во время Великого поста православным христианам нельзя веселиться, Пасха должна быть тихим светлым праздником Воскресения Христа, а потом шесть дней подряд крестьянам нужно работать. Как следует повеселиться наши предки после суровой аскезы могли только на Красную горку. Они ждали её, как Царствия Небесного. А Красной горкой праздник называется, потому что «красный» — это красивый, а «горка» — это народное гуляние. Красными горками звали те места, которые первые просыхали после зимы, так как на них можно было собираться и устраивать игры.

Сватовство на Красную горку

Жениться или свататься на Красную горку — это win-win ситуация. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Самый главный обычай Красной горки — это сватоство и смотрины невест. На тех самых уже просохших от талого снега площадках для гуляний собирались незамужние девушки, все в самых красивых традиционных нарядах, а парни сватались к тем, кто им понравится. Много на Красную горку было и свадеб: во время Великого поста Церковь молодых не венчала — и этот день был первым после Пасхи, когда можно было официально зарегистрировать свой брак перед Богом. Если вам везло и свадьба проходила в вашем селе на Красную горку, то все гуляния сливались с ней в один огромный разноцветный праздник.

Хождение в гости на Красную горку

На Красную горку было принято ходить по гостям. Накрывать на стол, звать односельчан к себе, самому посещать соседские застолья. В гости нужно было надевать свою лучшую одежду и вообще выходить из дома только в самом красивом, ведь село в этот день превращалось в одну большую вечеринку. Днём можно было помянуть погибших, а вечером — веселиться, веселиться и ещё раз веселиться.

Закликание весны на Красную горку

Молодёжь на Красную горку просыпалась до восхода, шла кликать весну, потом устраивала пирушку. Фото © Wikipedia

В северных регионах на Красную горку молодёжь призывала весну. Все собирались на холме рядом с деревней, выбирали одну хороводницу (обязательно девушку) и ждали восхода солнца. При первом проблеске молодая крестьянка читала заклинание: «Здравствуй, красное солнышко! Празднуй, ясное вёдрышко! Из-за гор-горы выкатайся, на светел мир воздивуйся, по траве-мураве, по цветикам по лазоревым, подснежникам лучами-очами пробегай, сердце девичье лаской согревай, добрым молодцам в душу загляни, дух из души вынь, в ключ живой воды закинь. От этого ключа ключи в руках у красной девицы, зорьки-заряницы. Зоренька-ясынька гуляла, ключи потеряла. Я, девушка (имя), путём-дорожкой прошла, золот ключ нашла. Кого хочу — того люблю, кого сама знаю — тому и душу замыкаю. Замыкаю я им, тем золотым ключом, добраго молодца (имярек) на многие годы, на долгая вёсны, на веки веченские заклятьем тайным нерушимым. Аминь!». Все остальные за ней подхватывали, вставляя в пропуски нужное им имя.

Опахивание полей на Красную горку

Женщины ночью на Красную горку должны были опахивать поля, создавая невидимый волшебный барьер. Фото © Wikipedia / Л.К. Плахов

Это святая женская обязанность. Вообще, на Красную горку празднованием «рулили» именно представительницы прекрасного пола. На этот раз обрядом заведовали не девушки, а женщины. В полночь все деревенские дамы с песнями и плясками выходили за околицу, там их уже ждали шестеро: три молодые девки с сохой и три старые бабы с Казанской иконой Божией Матери. Всю ночь женщины вспахивали землю вокруг села, на дорожках, на перекрёстках рисовали сохой кресты. Считалось, что так нежные дамы ставят магический защитный барьер от напастей.

Другие важные обычаи на Красную горку

Это далеко не все обычаи на Красную горку. Русские делали подарки невесткам и зятьям, поминали усопших так же, как на Родительские субботы, красили яйца в жёлтый и зелёный цвет. Цвета флага Бразилии у русских крестьян считались поминальными. Ещё — пели песни, водили хороводы, играли в игры. Не только в знаменитые «Городки», но и в другие, менее известные, например «Лапту», «Челнока», «Прятки», «Кандалы, раскуйте нас». А на Алтае провожали Пасху, сжигая соломенный «кулич». Собирали всю солому на холме и поджигали, провожали так Пасху. А ещё очень важным обычаем было «окликание молодых». Собиралось человек 15 парней, ходили под окнами у молодожёнов в своей деревне и в соседних, пели и плясали.

Что можно и что нельзя делать на Красную горку

На Красную горку можно почти всё. Только ссориться и драться нельзя. Фото © Freepik

Жизни наших предков зависели от множества факторов. Тут неправильно построишь печку — и вся изба в угарном газе, так что еле ноги из неё унесёшь. Там наступишь на корягу в лесу — а это не коряга, а гадюка. Нашим предкам было важно держаться хотя бы за один островок стабильности в этом предсказуемо-непредсказуемом мире. Неторопливый распорядок церковного календаря как раз предоставлял такую возможность. Вот что можно делать на Красную горку. Ходить в гости.

Поминать усопших.

Веселиться и радоваться! На Великий пост так было нельзя.

Есть животные продукты и пить молоко.

Играть свадьбу. Если сыграете на Красную горку — брак будет крепким, жить молодые будут душа в душу.

Как и в любой системе, в религиозных верованиях никуда без запретов. Ведь если ничего не запрещать, то люди лишатся большой и светлой радости от того, что им долгое время что-то запрещали, а потом разрешили. Запреты — необходимое условие существования общества. Это понимали в эпоху фараонов, это понимают сейчас, не понимают этого, пожалуй, только аборигены из каменного века, потому что в их мире ничего запрещать не нужно было, ибо с нарушителями общечеловеческой этики тогда расправлялись методами, напоминающими суд Линча. А вот что нельзя делать на Красную горку. Грустить, депрессировать, злиться, ссориться, конфликтовать, оскорблять и оскорбляться.

Нельзя убираться дома или как-то ещё работать по дому.

Нельзя копаться в саду и огороде.

Нельзя работать, особенно кем-то вроде грузчика, водовоза, строителя. Тяжёлый труд под запретом.

Итак, мы выяснили всё о Красной горке. Почему это Антипасха, какие игрища и гуляния проводили в этот день славяне. Как этот праздник связан с библейским Фомой неверующим. Что будет, если на Красную горку пожениться. Что Церковь категорически запрещает делать 27 апреля 2025 года. А ещё Михаил Калашников был очень верующим человеком — и Life.ru публикует его цитаты.

Авторы Анна Волкова