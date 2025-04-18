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Опубликовано 18 апреля 2025, 10:11
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«Нас оставили на смерть»: Появилось видео с ВСУшниками, сдавшимися в плен в Курской области

МО РФ опубликовало видео с группой сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало видео с группой военнослужащих ВСУ, которые приняли решение самостоятельно сдаться в плен после попадания в окружение в Курской области. Они рассказали, что командование их предало, оставив без указаний и обрекая на гибель.

Группа бойцов ВСУ, сдавшихся в плен в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«При выходе из окружения в Курской области мы поняли, что нас бросили и оставили на смерть, мы решили сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни», — сказал один из пленных.

В плен сдались 14 военнослужащих. Один из них утверждает, что их отправили занимать позиции у окружной дороги в Судже, не предоставив никаких дальнейших инструкций. Другой рассказал о принудительной мобилизации: его задержали сотрудники ТЦК возле дома и, несмотря на проблемы со здоровьем, признали годным к службе после формального медосмотра в военкомате.

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Тем временем украинские силы продолжают наращивать военное присутствие в приграничных районах, перебрасывая туда технику и личный состав. При этом отмечается увеличение количества новобранцев в возрасте 18-20 лет в составе подразделений ВСУ.

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Telegram / Минообороны России

Мария Любицкая
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