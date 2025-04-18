Летающий танк и «огненный ёж»: 8 изобретений СССР, которые оказались слишком крутыми для своего времени

В Советском Союзе умели создавать шедевры инженерного искусства. При этом подключалась старая добрая русская смекалочка. Осталось слишком много авиадвигателей? Давайте куда-нибудь их приварим! Примерно так мыслили инженеры в СССР. У этого подхода была как хорошая, так и плохая сторона. В материале расскажем и покажем, а также объясним, почему эти разработки не дошли до серийного производства.

«Скоростной вагон‑лаборатория»: первый реактивный поезд СССР

Скоростной вагон-лаборатория так и остался лабораторным экземпляром. Фото © Wikipedia, © Freepik / lifeforstock

В 1972 году инженеры Калининского вагоностроительного завода реализовали передовое на тот момент решение — самый быстрый поезд на реактивном двигателе. Конструкция была чрезвычайно проста: к обычному поезду ЭР22 приварили две турбины от самолёта Як-40. Поезд развил бешеную по тем временам скорость: 250 километров в час. Но почему же от такой прекрасной машины в итоге отказались? Всё просто: непомерный расход топлива, расстояние между Москвой и Ленинградом он преодолевал быстро, но поглощал шесть тонн авиакеросина. Даже самолёты столько не расходовали.

А-40, летающий танк

Настоящий летающий танк с самолётными крыльями! Фото © Wikipedia

После Второй мировой войны о летающих танках задумывались все. В США проводили расчёты, разрабатывали чертежи моделей, но выяснили, что это дорого, так что от идеи отказались. Да, в мире капитализма деньги влияют на всё. Но в СССР капитализма, как и секса, не было, так что наша страна действительно построила один летающий танк. Разработка инженера Антонова, автора знаменитых Анов, представляла собой танк Т-60, прикреплённый к бомбардировщику «Туполев ТБ‑3». «Туполев» тащил Т-60 на буксире, когда надо было десантироваться, тросы отсоединялись, как и крылья, которые потом откручивались вручную. На практике оказалось, что, даже если «бомбардилло крокодилло» разгонится до максимальной скорости, танк всё равно выше 40 километров не взлетит.

Летающий автомобиль ГАЗ‑16

Настоящая летающая «Чайка»! Это было в СССР! Фото © Wikipedia / архив ОАО ГАЗ

Недавно в Китае придумали ту самую летающую машину из фильма «Пятый элемент». Но подобные разработки велись ещё в СССР! ГАЗ‑16 «Чайка» называли «машиной повышенной проходимости», она могла разогнаться до 170 километров в час на асфальте при помощи колёс. Но было и ещё кое-что. На бездорожье «Чайка» взлетала. Под корпусом при помощи двух вентиляторов создавали воздушную подушку, авто поднималось на 15 сантиметров над землёй. Это была первая летающая машина в мире, именно поэтому она оказалась дорогой, неуклюжей и жадной до топлива. От идеи пришлось отказаться, но мы стали пионерами летающих авто.

Экраноплан «Корабль-макет»

Американцы прозвали «Корабль-макет» «Каспийским монстром», и были правы. Фото © ТАСС/Архив

Главной целью этого шедевра было следующее: «корабль» должен был планировать максимально низко над водой, незаметно для приборов локации подкрадываться к вражеским авианосцам, а потом уничтожать их. Американцы называли его «Каспийский монстр». Это был гибрид корабля и лодки из середины 60-х. Его скорость равнялась 650 километрам в час. В итоге экраноплан вышел дорогим, медленным и уязвимым. От него пришлось отказаться, так как традиционные самолёты справлялись лучше.

Боевй лазер «Сжатие»

Боевой лазер 1К17 назывался «Сжатием» и был чем-то из «Звёздных войн». Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Боевые лазеры — это просто мечта не только военного, но и гражданского: шикарное оружие для самообороны получается, быстрое, точное, приводящее нападающих в ужас. Оно поражает мгновенно, потому что лазерный луч путешествует со скоростью света. Но, увы, потребляет много топлива. Но первый в мире лазерный танк придумали именно в СССР. Модель 1К17 «Сжатие» предназначалась для того, чтобы уничтожать оптику противника. Но не пошла в серию: очень дорого, для машины требовалось вырастить искусственный рубин весом 30 килограммов. К тому же малейшая облачность — и оружие теряет свою силу.

Газодинамический траулер «Прогрев‑Т»

Не похож ни на один «Прогрев» из 2020-х годов. Фото © Youtube / Андрей Кветкин, © Freepik / lifeforstock

Это танк? Это птица? Это самолёт? Нет, это газодинамический траулер. Почему это назвали траулером? А бог его знает. Рыболовные траулеры — это суда, к которым присоединены тралы, то есть огромные сетки, что ползут по дну и затаскивают в себя рыбу. Примерно так же должен был «Прогрев‑Т» поступать с минами на минном поле, только наоборот, его «траул» шёл впереди конструкции, обезвреживая мины спереди. Как это вообще было придумано: в 80-е годы на складах завалялось много списанных Т-54 и двигателей МиГ-15. Инженеры решили, что негоже добру пропадать, и приварили одно к другому. Струя раскалённого газа от реактивного двигателя должна была зачищать минное поле, но кулибины не учли одного — огромного расхода авиакеросина. Поэтому идея не взлетела.

Шнекороторный вездеход ЗиЛ-4904

Шнекоход ЗиЛ‑4904 стал шикарным примером советской инженерной мысли. Фото © Youtube / ReМастер

Шнекороторный вездеход, или шнекоход, — это буквально машина, которая ездит на огромных свёрлах. В СССР такое создали — вездеход был очень нужен. Шнеки ЗиЛа справлялись с бездорожьем, льдом и снегом, это был плюс. Свёрла «шнековоза» дичайше застревали в ровной земле или асфальте, поэтому его скорость на данных покрытиях была меньше, чем у черепахи. Минусов было больше. Ради справедливости: наш шнекоход остался на вооружении, потому что данная машина полезна в том случае, если космонавт приземлится в болото. Но до болота его обычно довозят на специальном погрузчике. А придумали такого «монстра» в 1868 году в США.

«Огненный ёж» от Туполева

Самолёт Ту‑2Ш, или «Огненный ёж», должен был «делить на ноль» нацистов во время Великой Отечественной. Фото © Wikipedia / Max Smith

«Огненный ёж» — это Ту-2Ш, детище конструктора Туполева. Мировой рекордсмен по количеству орудий на борту до сих пор: их там целых 88. Всё это — пулемёты. «Ёжик» должен был снижаться над колонной противника, открывать нижний отсек и «делить» противника «на ноль» при помощи дождя из пуль. Выглядело эпично, но так и осталось на бумаге. Оказалось, что сделать такой Ту очень сложно и долго, его выпустили уже после войны, в 1946-м. Оказалось, что его очень долго перезаряжать. Но вот скорострельность — рекордная, 72 900 пуль в минуту.