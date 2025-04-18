Вывели из себя: В Госдуме объяснили отказ Трампа от посредничества по Украине

Американский лидер Дональд Трамп мог отказаться от посредничества по урегулированию украинского конфликта из-за отсутствия подвижек в этом вопросе. Так считает зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова, которая предположила, что хозяина Белого дома вывели из себя.

«Понятно, что если встреча Трампа с Путиным состоится, там должны быть уже железобетонно договорённости достигнуты. Они не могут обсуждать всё то же самое, что и в первом телефонном разговоре, а пока я так понимаю, что всё опять сводится к тем стартовым позициям, которые были тогда», — поделилась чиновница в беседе с «Лентой.ру».

По мнению депутата, президент США ожидал более быстрых сроков решения конфликта. Однако многие европейские лидеры хотели стать инициаторами перемирия и теперь принципиально подтормаживают эти процессы, не давая республиканцу быть главным медиатором. При этом самой Украине от США нужны только деньги.

«По большому счёту они правильно говорят, что если США здесь не нужны как посредник, нам есть ещё чем заняться. <...> И они говорят, значит, пойдём мы, скорее всего, тратить деньги в другое место, если мы понимаем, что здесь это неэффективно», — заключает парламентарий.