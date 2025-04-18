«Фейковая история»: Фетисов высказался насчёт обвинений в сексуальном насилии в адрес Панарина
Депутат Госдумы Фетисов: Надеюсь, что обвинения в адрес Панарина — неправда
Вячеслав Фетисов и Артемий Панарин. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман,АР
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов прокомментировал обвинения в сексуальном насилии в адрес нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Парламентарий выразил надежду, что российский хоккеист не совершал этого.
«Надеюсь, что всё же это фейковая история. Артемий Панарин – талантливый парень. На него очень сильно рассчитывают и клуб, и болельщики команды. Надеюсь, что это неправда», — сказал Фетисов в беседе с РИА «Новости».
Напомним, что форварда, выступающего за команду «Нью-Йорк Рейнджерс», заподозрили в сексуальном насилии в США. Панарин якобы затащил в гостиничный номер девушку, но та смогла сбежать. Всё могло произойти в декабре 2023 года.