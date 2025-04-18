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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 18:34

«Фейковая история»: Фетисов высказался насчёт обвинений в сексуальном насилии в адрес Панарина

Депутат Госдумы Фетисов: Надеюсь, что обвинения в адрес Панарина — неправда

Вячеслав Фетисов и Артемий Панарин. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман,АР

Вячеслав Фетисов и Артемий Панарин. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман,АР

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов прокомментировал обвинения в сексуальном насилии в адрес нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Парламентарий выразил надежду, что российский хоккеист не совершал этого.

«Надеюсь, что всё же это фейковая история. Артемий Панарин – талантливый парень. На него очень сильно рассчитывают и клуб, и болельщики команды. Надеюсь, что это неправда», — сказал Фетисов в беседе с РИА «Новости».

Напомним, что форварда, выступающего за команду «Нью-Йорк Рейнджерс», заподозрили в сексуальном насилии в США. Панарин якобы затащил в гостиничный номер девушку, но та смогла сбежать. Всё могло произойти в декабре 2023 года.

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Алена Пенчугина
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