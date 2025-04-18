«Фейковая история»: Фетисов высказался насчёт обвинений в сексуальном насилии в адрес Панарина

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов прокомментировал обвинения в сексуальном насилии в адрес нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Парламентарий выразил надежду, что российский хоккеист не совершал этого.

«Надеюсь, что всё же это фейковая история. Артемий Панарин – талантливый парень. На него очень сильно рассчитывают и клуб, и болельщики команды. Надеюсь, что это неправда», — сказал Фетисов в беседе с РИА «Новости».