В ГД отреагировали на голосование Армении, Грузии и Словакии в поддержку Украины в ООН

То, что Армения, Грузия и Словакия поддержали резолюцию ООН с обвинением России в агрессии против Украины, не означает, что государства выступили против нашей страны. Так считает зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова. Она отметила, что осуждение могло быть всего лишь одним из пунктов документа.

«Любые обвинения в адрес РФ на этих площадках <...> для меня неприемлемы. Видимо, так сделали, что там много важных для этих стран моментов, но кто-то внёс поправку, чтобы завуалированно сделать, что ещё и Россия — агрессор. Скорее всего, там было много пунктов, которые эти страны поддерживают», — сказала Журова в беседе с «Лентой.ру».