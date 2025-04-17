Россия запросила закрытую встречу СБ ООН по мораторию на удары по энергетике

Россия запросила закрытую встречу Совета Безопасности ООН по теме моратория на удары по энергетическим объектам РФ и Украины. Консультации не предусматривают присутствия Киева. Об этом сообщил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН, чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, предложенного 18 марта президентом США Дональдом Трампом и добросовестно соблюдавшегося российской стороной», — отметил Полянский.