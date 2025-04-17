Россия запросила закрытую встречу СБ ООН по мораторию на удары по энергетике
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Россия запросила закрытую встречу Совета Безопасности ООН по теме моратория на удары по энергетическим объектам РФ и Украины. Консультации не предусматривают присутствия Киева. Об этом сообщил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН, чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, предложенного 18 марта президентом США Дональдом Трампом и добросовестно соблюдавшегося российской стороной», — отметил Полянский.
Встреча должна состояться сегодня, 17 апреля, в 16.30 по времени Нью-Йорка (23.30 мск). По её итогам запланирован подход к прессе.
Напомним, 18 марта был введён 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Однако украинская сторона соблюдать договорённости не стала. ВСУ уже не менее 100 раз ударили по инфраструктурным объектам. Только за последние сутки Киев 10 раз нарушил энергоперемирие. Тем временем, 18 апреля срок моратория завершается. В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин пока не давал новых распоряжений относительно этого.