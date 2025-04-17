Действия 30-дневного моратория на удары по энергетике завершается вечером 17 апреля, а значит Российская армия может действовать в полном соответствии с интересами государства и решения о поражении любых целей. Такое мнение высказал депутат Госдумы России Андрей Колесник.

Главным итогом этого «перемирия» он назвал доказательство того, что Россия держит слово и выполняет все договорённости, которые заключаются даже с Украиной. А вот Киеву, который каждый день нарушил мораторий, плевать на все соглашения. Колесник полагает, что руководство США прогибается под условия украинских коллег. Он посчитал это большой ошибкой в случае с Владимиром Зеленским, потому что «это обнаглевшая, совершенно с непонятным статусом субстанция».