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Регион
17 апреля, 09:23

В ГД заявили о праве на любые «‎удары возмездия» по Украине с окончанием моратория в полночь

Депутат ГД Колесник: РФ с 17 апреля свободна от моратория на удары по энергетике

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Действия 30-дневного моратория на удары по энергетике завершается вечером 17 апреля, а значит Российская армия может действовать в полном соответствии с интересами государства и решения о поражении любых целей. Такое мнение высказал депутат Госдумы России Андрей Колесник.

«Соглашение заканчивается сегодня вечером. Скажем так в 00:01 Россия уже свободна от любых обязательств, поэтому любые действия на усмотрение нашего командования будут полностью оправданы», – объяснил парламентарий «Газете.ru».

Главным итогом этого «перемирия» он назвал доказательство того, что Россия держит слово и выполняет все договорённости, которые заключаются даже с Украиной. А вот Киеву, который каждый день нарушил мораторий, плевать на все соглашения. Колесник полагает, что руководство США прогибается под условия украинских коллег. Он посчитал это большой ошибкой в случае с Владимиром Зеленским, потому что «это обнаглевшая, совершенно с непонятным статусом субстанция».

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18 марта Владимир Путин согласился на предложение о начале 30-дневного моратория с Украиной на удары по энергетике, озвученное президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее киевский режим каждый день нарушал обязательства. ВСУ атаковали дронами энергообъекты в Ростовской области, Крыму, Воронежской и Брянской областях. Официальной представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продление или окончание моратория зависят от решения президента России.

Андрей Бражников
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