«Фаер-шоу по всей Украине»: Россия готовит мощный «удар возмездия»
Военный эксперт Суконкин: Россия готовит мощный «удар возмездия» по Украине
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После окончания моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры, Украину, которая всё это время нарушала договорённости, ждёт мощное возмездие со стороны России, предположил военный эксперт Алексей Суконкин, комментируя соответствующее заявление Кремля.
«Исключительно пронзительная формулировка, намекающая на предстоящее фаер-шоу по всей Украине», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Напомним, 18 марта Путин согласился на предложение о начале 30-дневного перемирия с Украиной, озвученное президентом США Дональдом Трампом. Мораторий касался ударов по энергетическим объектам. Тем не менее киевский режим не соблюдал взятые на себя обязательства. Дроны ВСУ атаковали энергообъекты в Ростовской области, Крыму, Воронежской и Брянской областях. Официальной представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продление и окончание моратория на удары по энергетике Украины зависят от решения президента России.