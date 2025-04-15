Армия России отменит мораторий на удары по энергетике Украины после приказа Путина
Песков: Продление и окончание моратория на удары по энергетике зависят от Путина
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что узнает и сообщит общественности, когда именно завершится мораторий на удары ВС РФ по энергообъектам Украины, начавший своё действие с 18 марта. Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с журналистами на вопрос о вероятности продления запрета или сроков его отмены.
«Здесь мне нужно уточнить, мне нужно получить информацию от нашего оборонного ведомства. Всё будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего [ВС РФ Владимира Путина]», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что «мораторий, по сути, не соблюдается украинской стороной». Поэтому, по словам представителя Кремля, Москва проанализирует прошедший месяц, а затем «обменяется информацией и соображениями с американцами» относительно этого вопроса.
Как уже писал Life.ru, 18 марта президент РФ Владимир Путин согласился на предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое охватывало удары по энергетическим объектам. Однако украинская сторона не соблюдала взятые на себя обязательства. В итоге ВСУ регулярно продолжают атаковать объекты российской энергетической инфраструктуры. Россия передала США данные о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам.