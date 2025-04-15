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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 10:40

Армия России отменит мораторий на удары по энергетике Украины после приказа Путина

Песков: Продление и окончание моратория на удары по энергетике зависят от Путина

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что узнает и сообщит общественности, когда именно завершится мораторий на удары ВС РФ по энергообъектам Украины, начавший своё действие с 18 марта. Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с журналистами на вопрос о вероятности продления запрета или сроков его отмены.

«Здесь мне нужно уточнить, мне нужно получить информацию от нашего оборонного ведомства. Всё будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего [ВС РФ Владимира Путина]», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что «мораторий, по сути, не соблюдается украинской стороной». Поэтому, по словам представителя Кремля, Москва проанализирует прошедший месяц, а затем «обменяется информацией и соображениями с американцами» относительно этого вопроса.

Киев за сутки нанёс 6 ударов по объектам российской энергетики
Киев за сутки нанёс 6 ударов по объектам российской энергетики

Как уже писал Life.ru, 18 марта президент РФ Владимир Путин согласился на предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое охватывало удары по энергетическим объектам. Однако украинская сторона не соблюдала взятые на себя обязательства. В итоге ВСУ регулярно продолжают атаковать объекты российской энергетической инфраструктуры. Россия передала США данные о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам.

Татьяна Миссуми
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