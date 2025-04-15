Армия России отменит мораторий на удары по энергетике Украины после приказа Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что узнает и сообщит общественности, когда именно завершится мораторий на удары ВС РФ по энергообъектам Украины, начавший своё действие с 18 марта. Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с журналистами на вопрос о вероятности продления запрета или сроков его отмены.

«Здесь мне нужно уточнить, мне нужно получить информацию от нашего оборонного ведомства. Всё будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего [ВС РФ Владимира Путина]», — подчеркнул представитель Кремля.