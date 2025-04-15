Киев за сутки нанёс 6 ударов по объектам российской энергетики

Киев продолжает нарушать российско-американские договоренности о 30-дневном энергетическом перемирии: за последние сутки ВСУ нанесли 6 ударов на объекты энергетики России.

Так, в Брянской области из-за повреждений отключена комплектная трансформаторная подстанция «Соловьевка» . Ещё один удар пришёлся по комплектной трансформаторной подстанции «Хвощевская». В результате без электроснабжения остались жители в Севском районе.

В Херсонской области зафиксирована атака украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ «Виноградово».

«В 23.42 в результате повторной атаки украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 150 кВ «Виноградово» в результате полученных повреждений отключился трансформатор с возгоранием. Без электроснабжения осталось около 56 250 человек в 108 населенных пунктах области», — говорится в сообщении Минобороны России.