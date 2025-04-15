В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать перемирие
Депутат Колесник: Зеленский планирует сорвать перемирие ударами по энергетике РФ
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Удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре являются попыткой сорвать возможное перемирие. Киев намеренно провоцирует Москву на ответные действия, чтобы вызвать международный резонанс, но российские войска наносят удары исключительно по военным объектам на территории Украины, заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Он [Зеленский] хочет, чтобы нанесли [удары по энергетике], чтобы, как у Высоцкого, «потом про этот случай раструбят по «Би-би-си». Только мы нанесём, сразу про их удары забудут, а про наши вспомнят», — сказал Колесник.
Депутат уверен, что Россия будет выдерживать текущую ситуацию в течение месяца, после чего начнёт действовать исходя из интересов своих Вооружённых сил.
Напомним, что 18 марта президент Владимир Путин, отреагировав на инициативу США, согласился на 30-дневное перемирие с Киевом, предусматривающее прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. Российским вооружённым силам был отдан приказ немедленно прекратить подобные удары. Однако Киев не прекратил атаки на российские энергообъекты с момента начала «перемирия».