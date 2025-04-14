Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 09:49

За прошедшие сутки Украина восемь раз нарушила условия 30-дневного «перемирия»

Минобороны РФ: ВСУ восемь раз за сутки ударили по энергообъектам России

Ракета. Обложка © Midjourney / Life.ru

Ракета. Обложка © Midjourney / Life.ru

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) восемь раз нарушили 30-дневное энергоперемирие и ударили по энергетическим объектам в России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано восемь атак ВСУ на объекты российской энергетики», — уточнили в ведомстве.

ВСУ дважды атаковали энергообъекты в Белгородской области
ВСУ дважды атаковали энергообъекты в Белгородской области

Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин одобрил предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое касалось атак на объекты энергетической инфраструктуры. Он дал приказ немедленно прекратить такие удары со стороны ВС РФ. Однако же Киев с момента «перемирия» ни на сутки не прекращал атаковать российские энергообъекты. Так, например, в ночь на 14 апреля украинские дроны пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ в Тульской области. Местные жители насчитали не менее пяти взрывов над городом. БПЛА были сбиты на подлёте.

Алена Пенчугина
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