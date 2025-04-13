Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 08:59

ВСУ дважды атаковали энергообъекты в Белгородской области

Минобороны РФ: ВСУ совершили две атаки на энергообъекты в Белгородской области

Военнослужащий ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Военнослужащий ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Министерство обороны России заявило, что украинские силы дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Белгородской области. Как подчеркнули в ведомстве, эти действия нарушают ранее достигнутые российско-американские договорённости о временном прекращении ударов по энергетическим объектам, которые должны были действовать с 18 марта.

Так, в результате двух атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры в Белгородской области произошли перебои с электроснабжением. В частности, 11 апреля в 19:02 по московскому времени обстрел объекта «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» привёл к отключению высоковольтной линии и оставил без света более 600 домохозяйств в Шебекинском районе.

А 12 апреля в 10:16 (по мск) аналогичный обстрел объекта «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» привёл к отключению электроэнергии в селе Степное. В обоих случаях причиной отключений стали повреждения линий электропередач, вызванные обстрелами, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ значительно нарастили число дронов «Баба-яга» для атак на Белгородчину. Российские операторы БПЛА активно противодействуют вражеским БПЛА, используя различные типы дронов, включая FPV-аппараты, для их уничтожения.

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Наталья Демьянова
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