ВСУ дважды атаковали энергообъекты в Белгородской области

Министерство обороны России заявило, что украинские силы дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Белгородской области. Как подчеркнули в ведомстве, эти действия нарушают ранее достигнутые российско-американские договорённости о временном прекращении ударов по энергетическим объектам, которые должны были действовать с 18 марта.

Так, в результате двух атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры в Белгородской области произошли перебои с электроснабжением. В частности, 11 апреля в 19:02 по московскому времени обстрел объекта «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» привёл к отключению высоковольтной линии и оставил без света более 600 домохозяйств в Шебекинском районе.

А 12 апреля в 10:16 (по мск) аналогичный обстрел объекта «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» привёл к отключению электроэнергии в селе Степное. В обоих случаях причиной отключений стали повреждения линий электропередач, вызванные обстрелами, добавили в министерстве.